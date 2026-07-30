Što su pirokumulonimbusi i zašto su tako opasni? Zbog njih može doći i do vatrenog tornada

Zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš Jurković upozorila je da su klimatske promjene već danas vidljive kroz sve češće i intenzivnije vremenske ekstreme, istaknuvši kako se atmosfera kontinuirano zagrijava te da bi svijet za tri do četiri godine mogao premašiti granicu od 1,5 stupnjeva zatopljenja predviđenu Pariškim sporazumom.

Gostujući u emisiji Novi dan na N1 rekla je kako se vremenske pojave koje su se prije dvadesetak godina smatrale ekstremnima danas događaju znatno češće. "Klimatske promjene već su krenule i teško ih je zaustaviti. Osjećamo da su temperature sve češće iznad 35 stupnjeva i to više nije neuobičajeno", poručila je. Istaknula je da toplinski valovi više nisu obilježeni samo visokim dnevnim temperaturama, nego i sve toplijim noćima, osobito na Jadranu. Kada se temperatura noću ne spušta ispod 20 stupnjeva, organizam se ne uspijeva oporaviti, što povećava zdravstvene rizike.

Govoreći o velikim požarima koji su posljednjih dana pogodili Francusku i Španjolsku, Mikuš Jurković objasnila je da je njihovu razvoju pogodovao splet meteoroloških okolnosti. Obilne oborine tijekom zime i proljeća potaknule su bujanje vegetacije, koja se tijekom sušnog ljeta osušila i postala idealno gorivo za širenje vatre. Uz to, učestali toplinski valovi i kratka razdoblja predaha ne ostavljaju dovoljno vremena za oporavak tla i vegetacije.

Naglasila je i da je ljudska nepažnja i dalje glavni uzrok izbijanja požara. Posebno se osvrnula na pirokumulonimbuse, odnosno požarne oblake koji nastaju kada velika količina topline iz požara, uz nestabilnu atmosferu, uzrokuje snažno uzdizanje zraka. Takvi oblaci mogu dosegnuti visinu i do 15 kilometara te stvarati snažne silazne struje koje dodatno otežavaju gašenje i potiču nekontrolirano širenje požara.

Dodala je da pirokumulonimbusi mogu dovesti i do pojave vatrenih tornada, iako takvi fenomeni zasad nisu zabilježeni u Europi. Prema njezinim riječima, Europa će se i u budućnosti vjerojatno suočavati sa sve sušnijim ljetima te češćim i intenzivnijim toplinskim valovima, a dodatni utjecaj na vremenske prilike mogao bi imati i El Niño.

DHMZ je zbog novog toplinskog vala izdao upozorenja za veći dio Hrvatske. Za naredne dane na snazi su narančasti i crveni meteoalarm zbog visokih temperatura, a prema trenutačnim prognozama toplinski val potrajat će najmanje do sredine idućeg tjedna. Nakon toga postoji mogućnost dolaska nestabilnijeg zraka, no meteorolozi ističu da je za takvu prognozu još prerano govoriti sa sigurnošću.