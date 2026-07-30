VIDEO Europa poludjela za kineskim klimama: Proizvode ih nevjerojatnom brzinom, novi uređaj sastave u šest sekundi

Dok su se temperature diljem Europe penju do rekordnih razina, milijuni ljudi pokušavali su se rashladiti u domovima bez klimatizacijskih uređaja. Istodobno su Amerikanci, naviknuti na klimatizirane kuće, urede i trgovine, posljednjih tjedana s nevjericom promatrali europsku borbu s najtežim toplinskim valom otkako postoje mjerenja. Takvo čuđenje ubrzo se preselilo i u medije te na društvene mreže. Pisalo se da Europljani imaju "drukčije predodžbe" o fizičkoj patnji, da je njihov odnos prema klimatizaciji "samoubilački" te se postavljalo pitanje zašto Europa uopće ne želi klima-uređaje i što se zapravo događa. Sjedinjene Američke Države, međutim, nisu mogle ponuditi mnogo toga čime bi ublažile posljedice europskog toplinskog vala. Kina je mogla. Dok su Francuska, Velika Britanija i Španjolska u lipnju bilježile rekordne temperature, kineski proizvođači klimatizacijskih uređaja postali su svojevrsni spas za pregrijani kontinent na kojem, prema nekim procjenama, klima-uređaj ima tek oko petine kućanstava.

Veliki proizvođači, među kojima su Midea, Haier i Gree, posljednjih su tjedana zabilježili snažan rast prodaje, dok su temperature prelazile 37,8 Celzijevih stupnjeva, a stanovnici diljem Europe pripremali se za nove valove vrućine. Prema podacima kineske carine, kineski izvoz klimatizacijskih uređaja u Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Nizozemsku u svibnju je porastao za više od 55 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, piše Washington Post. Posebno popularan postao je Midein model PortaSplit, prijenosni uređaj osmišljen kako bi se zaobišla europska pravila koja zabranjuju određene zahvate na zgradama. Uređaj je ubrzo rasprodan, pa su neki očajni kupci čak izradili internetske stranice koje prate kada će PortaSplit ponovno biti dostupan.

Prodaja tog modela u Europi ove je godine premašila 200.000 primjeraka, što je dvostruko više nego godinu ranije, rekao je regionalni direktor prodaje kompanije kineskoj državnoj novinskoj agenciji Xinhua. U Europu su u velikim količinama stizali i drugi kineski uređaji za rashlađivanje, poput ledomata, samostojećih ventilatora i ručnih ventilatora. Jedan kineski trgovac rekao je za državni dnevni list Beijing News da tvornice rade bez prestanka kako bi proizvele dovoljno ventilatora za europsko tržište, ali da unatoč tome teško uspijevaju zadovoljiti potražnju. Kina je svoju reakciju na europske probleme predstavila kao još jedan dokaz gospodarskog napretka zemlje. Kineski mediji slavili su rasprodane klima-uređaje kao "inovaciju za inozemna tržišta" i "industrijsku pobjedu" koja bi Kini mogla pomoći da se oslobodi reputacije proizvođača jeftine i nekvalitetne elektronike. Kineski diplomati istodobno su dijelili snimke Mideine automatizirane tvornice u kojoj se novi klimatizacijski uređaj sastavlja svakih šest sekundi.

Poput dijela američke javnosti, ni neki u Kini nisu odoljeli podbadanjima na račun Europe. – U Kini čak i stanodavci svojim podstanarima ugrađuju trajne klimatizacijske uređaje. Nitko se ne bi svojevoljno odlučio kupiti manje učinkovit prijenosni uređaj – navedeno je u jednom kineskom komentaru, u kojem se upozorava na europske propise koji potrošače ograničavaju na manje učinkovite proizvode poput PortaSplita. Prema službenim statistikama koje prenose kineski mediji, Kina je 2024. godine imala više klimatizacijskih uređaja nego kućanstava. Zahvaljujući razgranatim dobavnim lancima i sposobnosti prilagodbe proizvoda potražnji, kineske kompanije pokazale su se dominantnima u odnosu na europske proizvođače koji zaostaju. Time su dodatno pojačane šire europske zabrinutosti zbog rastuće trgovinske neravnoteže između Europske unije i Kine te mogućeg novog vala takozvanog "kineskog šoka".

– Nije riječ o tome da europski proizvođači nemaju tehničko znanje potrebno za proizvodnju prijenosnih split-klima. Problem je u tome što ih ne mogu masovno proizvoditi po niskoj cijeni – rekao je Tianchen Xu, viši analitičar za Kinu u britanskoj istraživačkoj i analitičkoj organizaciji Economist Intelligence Unit. Kineska vlada ipak je umanjila moguću geopolitičku važnost naglog rasta prodaje klimatizacijskih uređaja. – Trgovinu između Kine i Europske unije pokreće tržišna potražnja, a oblikuje je gospodarska komplementarnost – rekla je glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning na nedavnoj konferenciji za novinare. Neovisno o geopolitici, trgovina se u konačnici svodi na "rješavanje svakodnevnih potreba ljudi", rekao je Ding Chun, direktor Centra za europske studije na kineskom Sveučilištu Fudan. – Kineski proizvođači učinili su upravo to – zaključio je.