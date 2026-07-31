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jeste li uspjeli?

Samo genijalci mogu u 15 sekundi uočiti tri crvene strelice skrivene negdje na slici

Toff London
VL
Autor
Ana Hajduk
31.07.2026.
u 07:00
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Osim što su zabavne, ovakvi vizualni izazovi mogu imati i pozitivan učinak na mentalne sposobnosti.

Volite li testirati svoju moć zapažanja i rješavati vizualne izazove? Onda je ova mozgalica kao stvorena za vas. Optičke iluzije i zagonetke posljednjih su godina osvojile društvene mreže jer na zabavan način provjeravaju koliko brzo uočavamo detalje koje većina ljudi lako previdi. Osim što pružaju dobru zabavu, stručnjaci ističu da mogu biti i izvrstan trening za mozak te potaknuti kreativnije razmišljanje, piše Mirror. Pred vama je izazov koji je mnogima zadao glavobolje. Na slici ispunjenoj metama za pikado skrivene su tri crvene strelice, no pronaći ih nije nimalo jednostavno.

Na prvi pogled čini se da se na ilustraciji nalaze samo mete, ali upravo je u tome trik. Zbog crvene pozadine i crvenih detalja strelice se gotovo savršeno stapaju s okolinom pa ih je vrlo teško uočiti. Za uspješno rješavanje zadatka trebat će vam dobro oko, koncentracija i malo strpljenja. Mislite da ste dovoljno brzi? Uključite štopericu, postavite si vremensko ograničenje od 15 sekundi i pokušajte pronaći sve tri skrivene strelice prije nego što vrijeme istekne.

Foto: Toff London

Ako još uvijek tražite, evo male pomoći: strelice nisu raspoređene po cijeloj slici. Sve se nalaze na istoj meti, što bi vam moglo olakšati potragu. I dalje ne uspijevate? Ne brinite, niste jedini. Mnogi su priznali da su odustali prije isteka vremena ili su morali pogledati rješenje kako bi otkrili gdje se strelice skrivaju.

Rješenje: Sve tri crvene strelice nalaze se na meti u donjem desnom kutu slike. Zbog boje i položaja gotovo se potpuno stapaju s uzorkom mete, zbog čega ih većina ljudi ne primijeti odmah.

Foto: Toff London

Osim što su zabavne, ovakvi vizualni izazovi mogu imati i pozitivan učinak na mentalne sposobnosti. Prema platformi Mindvalley, mozgalice potiču lateralno razmišljanje, odnosno kreativno rješavanje problema koje nadilazi najočitija rješenja. Kako objašnjavaju, lateralno razmišljanje podrazumijeva pronalaženje novih pristupa problemima umjesto oslanjanja na uobičajene obrasce razmišljanja.

Stručnjaci također ističu da je ljudski mozak neuroplastičan, što znači da se tijekom života neprestano prilagođava i stvara nove neuronske veze. Upravo zato aktivnosti poput rješavanja mozgalica, optičkih iluzija i logičkih zadataka mogu pomoći u održavanju mentalne aktivnosti, koncentracije i sposobnosti opažanja. Bez obzira jeste li uspjeli pronaći strelice u zadanom vremenu ili ste morali zaviriti u rješenje, jedno je sigurno – ovakvi izazovi odličan su način da na nekoliko minuta zabavite, ali i "razgibate" svoj mozak.
Ključne riječi
vid mozgalica Optička iluzija

Komentara 4

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Avatar Rubin Red
Rubin Red
08:16 31.07.2026.

U 3 sekunde izletjelo je 15 reklama.

Avatar Zgubider..
Zgubider..
08:03 31.07.2026.

Neću vrijeđati ni autora "izazova", ni autora ovog "članka"! Al ovaj flek (mrlja) vi nazivate strelicama?!?!

RE
realisticki
07:50 31.07.2026.

Volim ovakve vizualne probleme, ali ovo nije nešto interesantno, ovo je totalni promašaj na kojem praktički nema logičnog odgovora.

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