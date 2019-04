Tko je mlada znanstvenica koja stoji iza objave slike crne rupe

Objava prve slike crne rupe jučer je izazvala pravo slavlje u znanstvenoj zajednici. Kako crnu rupu nije moguće vidjeti golim okom jer je svjetlo zbog prevelike gravitacije ne može napustiti, slika je zapravo kombinacija kompjutorskih algoritama koji su procesuirali podatke koje im je poslala svjetska mreža teleskopa.

Iza tih algoritama stoji nova globalna zvijezda znanstvene zajednice - Katie Bouman, 29-godišnja kompjutorska znanstvenica koja je osmislila program koji je omogućio objavu ove slike.

Bouman je doktorica znanosti koja je na poslijedoktorskom studiju u Harvard-Smithsonian centru za astrofiziku. Radila je na ovom algoritmu posljednjih šest godina, a kad su s njim započinjali još je bila studentica na američkom sveučilištu MIT. Dio je tima Event Horizon Telescope, koji je objavio ovu sliku.

Ona sama kaže da je, kada je počela raditi na ovom projektu, jedva znala što je to crna rupa. No astrofizičari, koji imaju to znanje, trebali su usluge i kompjutorskih genijalaca koji su mogli slike iz različitih teleskopa “zašiti” i prezentirati nešto što ljudsko oko može vidjeti.

Foto: Event Horizon Telescope collaboration et al.

Odmah poslije objave slike, Bouman je postala slavna među onima koje zanima ova tematika, a pohvalio ju je i MIT na kojem je studirala.

Također je ekstatična bila i sveprisutna američka političarka Alexandria Ocasio-Cortez.

– Zauzmite svoje mjesto u povijesti, doktorice Bouman. Čestitke i hvala vam za enorman doprinos napretku znanosti i čovječanstva – rekla je ova mlada populistička političarka koja je posebno istaknula činjenicu da je Bouman žena.

Na svom je Facebooku ova znanstvenica objavila fotografiju na kojoj je pokazala svoje oduševljenje činjenicom da je njezin algoritam omogućio da čovječanstvo vidi prikaz crne rupe.

