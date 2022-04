Tijela ptica se smanjuju kao odgovor na klimatske promjene!

Klimatske promjene mijenjaju naš svijet iz dana u dan. Led na Arktiku se topi, što uzrokuje povećanje razine mora, zatim mora su sve toplija, veća razdoblja suše... Sve to utječe na staništa životinja, koje se i same moraju mijenjati u skladu s tim.

I ptice u Amazonskoj prašumi su se morale prilagoditi na klimatske promjene, pa su godinama smanjile svoju težinu i povećao im se opseg krila - rezultati su to istraživanja koje je provedeno na 15 000 ptica i trajalo je 40 godina.

Ono što je posebno zapanjujuće u ovom istraživanju je da su klimatske promjene imale svog utjecaja i u najdubljim dijelovima Amazonske prašume, dakle u onima gdje još nije bilo ljudskog djelovanja. S godinama su ptice postajale manje, a krila su im se povećala, što je odgovor na okolinske uvjete koji mogu uključivati nove fiziološke ili nutritivne izazove.

Znanstvenici su proučavali 77 vrsta ptica - od onih koje žive u tamnim, hladnim dijelovima bliže tlu, do onih koje žive visoko u krošnjama gdje je najtoplije. Dobili su podatke da one koje žive najviše u krošnjama imaju i najdrastičnije promjene. Razlog je to što su najviše na udaru vrućim i suhim uvjetima. One više lete nego one pri tlu, pa su se prilagodile na ekstremnije uvjete, što znači da efikasnije koriste energiju. Znanstvenici su to objasnili na primjeru borbenog aviona i jedrilice: 'U usporedbi s borbenim avionom s kratkim krilima kojemu je za let potrebno mnogo goriva, jedrilica s tankim tijelom i dugim krilima leti uz puno manje energije.

Ključno je istaknuti da je studija rađena na pticama stanaricama, te su time eliminirani ostali faktori koje bi inače mogli pripisati uzrocima uočenihpromjena. Znanstvenih Vitek Jirinec i njegovi kolege zaključili su da su ptice u globalu gubile 2 posto svoje tjelesne mase svakih deset godina. Dakle, 1980., prosječna ptica težila je 30 grama, a danas teži 27.6 grama.

- 'Ovo se nesumnjivo događa posvuda, a vjerojatno ne samo s pticama", rekao je jedan od suradnika. 'Ako pogledate kroz prozor i razmislite što vidite tamo vani, uvjeti nisu onakvi kakvi su bili prije 40 godina i vrlo je vjerojatno da i biljke i životinje reagiraju na te promjene'.