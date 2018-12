'Prošetao' Antarktikom i poželio obrok od svježe ribe i salate

Dosad se mislilo da je nemoguće pješice prijeći Antarktiku. Mislilo se da je to previše za bilo koje ljudsko biće, odnosno da je kontinent na kojem je Južni pol previše surov čak i da se preko njega samo prijeđe.

Jasno, taj je kontinent jedini nenaseljen od svih ostalih kopnenih površina koje tako označavamo. Izuzev, naravno, znanstveno-istraživačke postaje i opskrbne baze u kojima radi četiri tisuće ljudi, stalnih naselja nema jer su klima i uvjeti života vrlo okrutni.

Sam samcat bez pomoći

Jedan je čovjek ipak odlučio prkositi antarktičkoj hladnoći i uvjetima te ga prijeći pješice. Colin O'Brady iz Portlanda u američkoj državi Oregon odlučio je da će postati prvim čovjek koji će Antarktiku prijeći pješice sam samcat bez ikakve pomoći. Kako ekskluzivno otkriva agencija AFP, trebala su mu 54 dana da svlada ono što se sve do njegova pothvata činilo nemogućim. Očito je i zašto, potrebno je bilo prijeći udaljenost od 1500 kilometara.

Iako nije bio baš sasvim sam, njegovo su putovanje putem GPS-a mogli pratiti članovi obitelji i prijatelji, iako je većim dijelom to bilo nemoguće u stvarnom vremenu, na Antarktici, kako navode u Garminu koji se brinuo oko tog dijela O'Bradyjeva putovanja, na hladnom kontinentu postoje zone koje GPS ne hvata.

Sve do trenutka u kojem je uzviknuo "Uspio sam!" nakon što je dovršio svoje dugo putovanje stigavši na ledenjak Leverett na ledenoj sprudi Ross. Prvo je, logično, nazvao obitelj, koja je cijelo vrijeme iz sekunde u sekundu pratila njegovo putovanje.

- Bio je to poziv pun emocija. Bio je vidno ispunjen ljubavlju i zahvalnošću i doista je želio reći hvala svima nama - rekla je O'Bradyjeva supruga Jenna Besaw.

Nakon što je obavio taj poziv, O'Brady je jednostavno zaspao. Svi zainteresirani mogli su pratiti njegove postove na Instagramu koje bi povremeno objavljivao tijekom putovanja. Stranicu je nazvao "The Impossible First". Na njoj nalazimo zaista nevjerojatne stvari, male pothvate unutar jednog velikog pothvata. Jedna od posljednjih objava otkriva da je u srijedu, kada je obavio posljednju turu, prešao oko 129 kilometara pješice kako bi završio putovanje.

"Iako su zadnja 32 sata bila najizazovnija u mojem životu, to su također bili i neki od najboljih trenutaka koje sam ikada iskusio", napisao je O'Brady na kraju svladavanja Antarktike. Znao je na kraju kada je sve prošao, da ima dovoljno elana i motivacije da svlada podugačak put do kraja.

"Osluškujem vlastito tijelo i brinem se oko detalja kako bi sve završilo na najsigurniji način", napisao je u jednom postu, a potom otkrio kako nije izdržao a da ne napravi jednu stvar - nazvao je kući i razgovarao sa suprugom, majkom i sestrom.

"Obećao sam im da ću stati kada budem trebao", stoji na O'Bradyjevu Instagramu. Da bi drama bila još i veća, O'Brady je imao konkurenciju. Jer, 2016. godine britanski je avanturist Henry Worsley poginuo pokušavajući ostvariti sličan pothvat, kolabirao je od umora pri kraju putovanja. U njegovu čast, prijeći preko Antarktike pokušao je njegov prijatelj Louis Rudd, a to je praktično već bila utrka.

Nije, međutim, bilo konkurencije, O'Brady će pričekati svoga britanskog kolegu da završi put. Vrijedno je to proslave, da dvojica ljudi u tako kratkom vremenu postignu nešto što čovjeku nije uspjelo praktično otkako hladni kontinent ima ime. I više je to od nevjerojatnog pothvata jer je Colin O'Brady svoju opremu vukao na sanjkama, a ukupno se radilo o težini od 170 kg. I to najvećim dijelom po usponima i preko valovitih grebena. Kako je zapisivao na Instagramu, riječ je o frustrirajućem iskustvu, u najmanju ruku.

Foto: Privatni album

Pogotovo kada se krećete frontalno kroz vjetar brzine 50 km/h ili kada se ujuro probudite i otkrijete da su vam sanjke potpuno zatrpane snijegom. "Nekoliko puta razmišljao sam o tome da prekinem putovanje, postavim šator i kažem to je to. Toliko sam žarko želio prestati hodati već danas jer sam osjećao takav umor i samoću. Ali prisjetio sam se svega pozitivnog što su mi slali ljudi iz cijelog svijeta, oni koji su pratili moje putovanje, udahnuo sam duboko i usredotočio se na zadržavanje zadanog smjera korak po korak da bih na kraju završio današnji dan", stoji u postu od 18. studenoga. Osobni je danak O'Bradyjeve samostalne ekspedicije ogroman.

U požaru opekao 25% tijela

"Nisam više ista osoba koja sam bio kada sam se otputio preko Antarktike, možete li to prepoznati na mojem licu? Patio sam, bio smrtno prestrašen, sam u velikoj hladnoći. Smijao sam se i plesao, isplakao suze radosnice obuzet ljubavlju i inspiracijom", napisao je 37. dan putovanja, 9. prosinca. Mislio je da će na kraju puta najviše poželjeti cheeseburger, no ispalo je da mu se apetit probudio za nečim sasvim drugim - svježom ribom i salatom. Jer, cijelo je vrijeme uglavnom jeo dehidriranu hranu, a dnevno mu je trebalo osam tisuća kalorija da bi izdržao napore koje je ekspedicija iziskivala.

Inače, Colin O'Brady iznimno je iskusan alpinist koji je svladao i Mount Everest. Ovaj put, ponovimo, sve što je smio pojesti nosio je sa sobom, bez popune zaliha na kontrolnim točkama. Nije smio prihvatiti ni gorivo ni dodatnu opremu koji bi mu pomogli da lakše završi zadatak. Njegov je pothvat još veći kažemo li da je 2008. godine doživio tešku nesreću u Tajlandu kada mu je u požaru oštećeno 25 posto površine tijela, ponajviše noge i stopala. Tada je postojala ozbiljna mogućnost da više nikada normalno ne prohoda, no upornost i majčina potpora potukli su loše prognoze, pa je 18 mjeseci nakon što se oporavio uspio svladati triatlon, i to osvojivši prvo mjesto u ukupnom poretku.

Postao je i profesionalac, utrkivao se u 25 zemalja na šest kontinenata, predstavljao je Sjedinjene Države na međunarodnim natjecanjima. A onda je došao red na planinarenje. Colin O'Brady drži svjetski rekord u kratkoći vremena potrebnog za svladavanje sedam velikih vrhova na sedam kontinenata. Uz Mount Everest tu su i Aconcagua, Denali, Kilimandžaro, Mt. Vinson, Elbrus i Mt. Kosciuzsko, ali i Puncak Jayu za svaki slučaj, kako bi udovoljio i Bassovoj i Messnerovoj listi najviših kontinentalnih vrhova.

Sve to za 132 dana. Tome je dodao i Sjeverni i Južni pol pa je i nositelj istraživačkog Grand Slama koji je svladao za 139 dana. Njegov je snap s vrha Everesta privukao 22 milijuna gledatelja, pa i zbog toga što je postao prvi koji je koristio Snapchat na tome mjestu!

