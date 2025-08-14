Baterija na iPhoneu traje prekratko? Pojavio se nesvakidašnji trik: 'Moj telefon čak i viče na mene'

Trajanje baterije na mobitelu predstavlja značajan i svakodnevni problem za mnoge korisnike iPhonea diljem svijeta, posebice one čiji se uređaj koristi već duže vrijeme i nije u potpunosti nov. Ovaj izazov postaje sve izraženiji kako uređaj stari i gubi svoju početnu efikasnost. Naime, potpuno novi iPhone bez problema može izdržati cijeli radni dan intenzivne uporabe, omogućavajući korisnicima da se oslone na svoj uređaj od jutra do večeri. Međutim, kako vrijeme prolazi i dijelovi postupno stare zbog redovite uporabe, kapacitet baterije se smanjuje, što rezultira sve kraćim i kraćim periodom rada između punjenja. Ova degradacija baterije postaje posebno uočljiva nakon godine ili dvije korištenja, kada korisnici počinju primjećivati da njihov uređaj zahtijeva češće punjenje nego što je to bio slučaj na početku.

S obzirom na to, mnogi korisnici koriste razne trikove kako bi produljili trajanje baterije svog uređaja. Jedan od njih otkrio je svoju metodu na popularnoj platformi Reddit. "Postavio sam automatizaciju kako bih očuvao zdravlje baterije svog iPhonea", naveo je te proces nazvao prilično dramatičnim.

"Kada moja baterija dosegne ciljani postotak napunjenosti, moj telefon postane pravi show: svjetiljka treperi, vibrira kao lud pa čak i viče na mene koristeći funkciju 'Govori tekst'. Nema šanse da zaboravim izvaditi ga iz punjača!", opisao je te dodao: "Ako nisam u blizini, moj telefon može čak poslati poruku nekome tko je blizu da ga isključi umjesto mene." Potom je upitao druge korisnike da podijele svoje automatizacije i trikove koje koriste kako bi održali bateriju u vrhunskom stanju.

"Nabavite jeftinu pametnu utičnicu koju Siri može kontrolirati, priključite punjač u nju i isključite punjač na 80% napunjenosti", jedan je od komentara, a i drugi je korisnik dao isti savjet: "Iako ne mislim da je ovakvo čuvanje baterije potrebno, zašto ne biste priključili pametnu utičnicu i postavili automatizaciju da isključi utičnicu kada dosegne vaš prag."

"Ja sam samo postavio ograničenje od 80% u postavkama", kaže još jedna osoba, a bilo je i onih koji smatraju kako nikakvi trikovi nisu potrebni. "Nema apsolutno nikakve potrebe za ovim. Samo koristite telefon normalno. Poboljšanje dugovječnosti baterije koje time dobijete zanemarivo je u usporedbi s kompromisima. Radije bih potrošio 100 dolara svake dvije godine i zamijenio bateriju."

"Ovo kažem na najuljudniji mogući način: ne pravite od muhe slona. U pozadini se odvija puno automatskog upravljanja baterijom. Ako je ovo vaš svakodnevni telefon, ne morate brinuti o tome što ostaje priključen na punjač kada je potpuno napunjen. Za noćno punjenje, opcija Optimiziranog punjenja baterije zaustavit će punjenje sve dok ne dođe vrijeme kada obično isključujete telefon. Ima važnijih stvari o kojima treba brinuti", smatra još jedna osoba.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje