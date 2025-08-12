Testirali smo Lenovo LOQ 15IRX10: Gaming revolucija koja mijenja pravila igre!

Gaming laptop koji pruža performanse stolnog računala, ali u prenosivom i funkcionalnom obliku? Još donedavno to je zvučalo kao daleka budućnost. Danas je takav uređaj stvarnost – Lenovo LOQ 15IRX10 ozbiljno ulazi u arenu i mijenja pravila igre.

Gaming laptopi su godinama značili kompromise: glomazni, bučni, ograničenih mogućnosti. No s modelom LOQ 15IRX10, Lenovo pokazuje da više ne morate birati između mobilnosti, snage i pouzdanosti. Ovaj model donosi balans koji bi mogao odgovarati i strastvenim gamerima i korisnicima kojima treba ozbiljan alat za rad.

Snažna konfiguracija za ozbiljne zadatke

U središtu svega nalazi se Intel Core i7 14. generacije, uparen s novom NVIDIA RTX 5060 grafičkom karticom, koja koristi modernu Ada Lovelace arhitekturu. Ova kombinacija bez problema podnosi najnovije igre, ali i zahtjevne profesionalne alate poput videomontaže, 3D modeliranja ili paralelnog rada u više aplikacija.

Performanse su tu, i to u punoj snazi – bez zastoja, bez čekanja.

Izdržljiv, ali mobilan

Lenovo je uložio pažnju i u dizajn. Kućište od ojačanog polikarbonata djeluje čvrsto, ali ne opterećuje – s nešto više od 2.4 kg, LOQ se lako prenosi i koristi u raznim situacijama. Idealan je za one koji su često u pokretu – od studenata i kreativaca do digitalnih profesionalaca.

Tipkovnica s RGB osvjetljenjem dodatno podiže dojam, a rashladni sustav drži temperaturu pod kontrolom čak i tijekom duljih sesija.

Zaslon koji prati ritam igre (i života)

15.6-inčni Full HD IPS zaslon s 144 Hz osvježavanjem donosi glatko i oštro vizualno iskustvo. Bez zamućenja, bez trzanja – bilo da igrate, radite ili gledate filmove, ekran reagira brzo i precizno. IPS tehnologija osigurava dobre kutove gledanja i stabilne boje, što je važno i u radu i u igri.

Može li ovo biti vaš laptop 2025.?

Lenovo LOQ 15IRX10 cilja na korisnike koji žele visok stupanj pouzdanosti, snage i fleksibilnosti. Ako tražite uređaj koji se lako prilagođava različitim izazovima – od gaminga do svakodnevnog multitaskinga – ovaj model definitivno vrijedi staviti na radar.

Za korisnike koji traže gaming prijenosnik sposoban za ozbiljan rad bez nepotrebnih kompromisa, ovo bi mogao biti jedan od najzanimljivijih izbora u 2025. Provjerite zašto ovaj laptop mijenja pravila igre!

Za više informacija, pogledajte novu epizodu GameHub Lab-a: