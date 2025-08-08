Prvi hrvatski satelit CroCube nominiran za prestižnu nagradu Američkog instituta za aeronautiku i astronautiku

Prvi hrvatski satelit u svemiru, CroCube, nominiran je za međunarodnu nagradu “Small
Satellites of the Year” u kategoriji Rookie of the Year (Debitant Godine), koju dodjeljuje
Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA) u sklopu ugledne konferencije Small
Satellite Conference u Salt Lake Cityju, Utah (SAD).
CroCube je lansiran 21. prosinca 2024. iz Vandenberg Space Force Base u Kaliforniji, raketom
Falcon 9 tvrtke SpaceX. Već više od 220 dana uspješno orbitira Zemljom, šalje slike i podatke
koji su dostupni javnosti putem besplatne mobilne aplikacije.
Projekt je razvijen u suradnji hrvatske udruge EVO, češke tvrtke Spacemanic i mreže domaćih
volontera i stručnjaka. Riječ je o 1U CubeSat satelitu mase 1 kg koji je kroz edukativnu i
simboličnu misiju postao najveći svemirski uspjeh Hrvatske.
Unatoč ograničenim resursima, CroCube je pokazao što je moguće postići uz zajednicu
posvećenih ljudi. Nominacija za međunarodnu nagradu potvrđuje njegov značaj i na svjetskoj
razini.
Dobitnici nagrada bit će objavljeni tijekom ceremonije na konferenciji Small Satellite
Conference 2025, koja se održava u kolovozu u američkom Salt Lake Cityju, okupljajući ključne
aktere iz svjetske svemirske industrije.
Otvorenje javnog glasanja za nagradu najavljeno je za subotu, 10. kolovoza 2025. u 06:30
sati i predstavlja priliku da hrvatska javnost svojim glasovima podupre CroCube kao prvu
nacionalnu svemirsku misiju koja je ostvarila međunarodnu vidljivost i nominaciju na najvišoj
razini.
Pozivamo građane, obrazovne institucije, tehnološku zajednicu da se uključe i svojim glasom
podrže ovaj projekt. Na taj način možemo zajednički ostvariti dosad neviđeni svemirski uspjeh
Hrvatske na globalnoj razini.
"Ovo je prvi put da Hrvatska ima satelit u svemiru, i prvi put da taj satelit konkurira za svjetsku
nagradu. CroCube je rezultat tisuća sati volonterskog rada, stručnosti i inženjerske hrabrosti.
Sada je red na vas. Glasajte. Jer ovo nije samo naš satelit. Ovo je hrvatski uspjeh u orbiti."
— Daniela Jović, voditeljica misije CroCube
"Nominacija CroCubea za svjetsku nagradu među najboljim malim satelitima potvrđuje ono što
mnogi još ne vide, Hrvatska je ušla u svemirsko doba. Ne samo jer imamo satelit u orbiti, već
zato što je prepoznat na globalnoj razini, uz bok velikim igračima industrije. CroCube pokazuje
da vizija i entuzijazam mogu nadjačati prepreke. Ovo je krasan primjer kako svijet prepoznaje
odličnu prezentaciju i popularizaciju programa CroCube. Ova nominacija zaslužuje i stručnu i
javnu podršku. Glasajte – jer ovo je stranica u svemirskoj povijesti Hrvatske."
— Ante Radonić, popularizator znanosti
Poveznica za glasanje bit će objavljen na službenoj mrežnoj stranici www.crocube.hr, kao i
putem svih društvenih mreže CroCube na dan otvaranja glasanja.