Prvi hrvatski satelit CroCube nominiran za prestižnu nagradu Američkog instituta za aeronautiku i astronautiku

Prvi hrvatski satelit u svemiru, CroCube, nominiran je za međunarodnu nagradu “Small

Satellites of the Year” u kategoriji Rookie of the Year (Debitant Godine), koju dodjeljuje

Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA) u sklopu ugledne konferencije Small

Satellite Conference u Salt Lake Cityju, Utah (SAD).

CroCube je lansiran 21. prosinca 2024. iz Vandenberg Space Force Base u Kaliforniji, raketom

Falcon 9 tvrtke SpaceX. Već više od 220 dana uspješno orbitira Zemljom, šalje slike i podatke

koji su dostupni javnosti putem besplatne mobilne aplikacije.

Projekt je razvijen u suradnji hrvatske udruge EVO, češke tvrtke Spacemanic i mreže domaćih

volontera i stručnjaka. Riječ je o 1U CubeSat satelitu mase 1 kg koji je kroz edukativnu i

simboličnu misiju postao najveći svemirski uspjeh Hrvatske.

Unatoč ograničenim resursima, CroCube je pokazao što je moguće postići uz zajednicu

posvećenih ljudi. Nominacija za međunarodnu nagradu potvrđuje njegov značaj i na svjetskoj

razini.

Dobitnici nagrada bit će objavljeni tijekom ceremonije na konferenciji Small Satellite

Conference 2025, koja se održava u kolovozu u američkom Salt Lake Cityju, okupljajući ključne

aktere iz svjetske svemirske industrije.

Otvorenje javnog glasanja za nagradu najavljeno je za subotu, 10. kolovoza 2025. u 06:30

sati i predstavlja priliku da hrvatska javnost svojim glasovima podupre CroCube kao prvu

nacionalnu svemirsku misiju koja je ostvarila međunarodnu vidljivost i nominaciju na najvišoj

razini.

Pozivamo građane, obrazovne institucije, tehnološku zajednicu da se uključe i svojim glasom

podrže ovaj projekt. Na taj način možemo zajednički ostvariti dosad neviđeni svemirski uspjeh

Hrvatske na globalnoj razini.

"Ovo je prvi put da Hrvatska ima satelit u svemiru, i prvi put da taj satelit konkurira za svjetsku

nagradu. CroCube je rezultat tisuća sati volonterskog rada, stručnosti i inženjerske hrabrosti.

Sada je red na vas. Glasajte. Jer ovo nije samo naš satelit. Ovo je hrvatski uspjeh u orbiti."



— Daniela Jović, voditeljica misije CroCube

"Nominacija CroCubea za svjetsku nagradu među najboljim malim satelitima potvrđuje ono što

mnogi još ne vide, Hrvatska je ušla u svemirsko doba. Ne samo jer imamo satelit u orbiti, već

zato što je prepoznat na globalnoj razini, uz bok velikim igračima industrije. CroCube pokazuje

da vizija i entuzijazam mogu nadjačati prepreke. Ovo je krasan primjer kako svijet prepoznaje

odličnu prezentaciju i popularizaciju programa CroCube. Ova nominacija zaslužuje i stručnu i

javnu podršku. Glasajte – jer ovo je stranica u svemirskoj povijesti Hrvatske."



— Ante Radonić, popularizator znanosti

Poveznica za glasanje bit će objavljen na službenoj mrežnoj stranici www.crocube.hr, kao i

putem svih društvenih mreže CroCube na dan otvaranja glasanja.