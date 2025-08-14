FOTO Brojne kolege i prijatelji na Mirogoju se oprostili od glumice Nine Erak

Od 1980. godine, kada se pridružila Kerempuhu, odigrala je uloge u preko 55 predstava, a surađivala je i s brojnim drugim kazalištima i družinama – Teatrom &TD, DK Gavella, ZKM-om, Kazalištem Mala scena, Glumačkom družinom Histrioni te s Dubrovačkim ljetnim igrama.
Ostvarila je bogatu karijeru na televiziji, radiju i filmu, a njezin pedagoški rad oblikovao je generacije mladih glumaca. Status prvakinje Satiričkog kazališta Kerempuh stekla je 2018., a u mirovinu otišla 2021. godine.
Od 1988. do 2018. bila je u braku s glumcem i redateljem Borisom Svrtanom, s kojim ima kćer Petru (1994.), članicu ansambla Zagrebačkog kazališta mladih. Nakon razvoda ostali su u prijateljskim odnosima.