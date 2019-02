Plavi planet: Evo zbog čega će Zemlja postati još plavija

Rastuće temperature promijeniti će boju svjetskih oceana, čineći ih plavijima u narednim desetljećima, kažu znanstvenici, piše BBC.

Otkrili su da će povećanje topline promijeniti omjer fitoplanktona, sitnih morskih organizama, koji apsorbiraju i reflektiraju svjetlost.

Znanstvenici kažu da će ih biti manje u vodenim površinama u narednim desetljećima. To će uzrokovati promjenu boje u više od 50% svjetskih mora do 2100. godine.

Fitoplankton ima iznimno važnu ulogu u oceanima. Osim što pretvara sunčevu svjetlost u kemijsku energiju i troši ugljični dioksid, on je i najniža točka morskog hranidbenog lanca.

On također igra važnu ulogu u tome kako vidimo oceane našim očima. Što je više fitoplanktona u vodi, morske površine manje su plave te više imaju zelenkastu boju.

- Otkrili smo da će se boja morskih površina mijenjati, vjerojatno ne u tolikoj mjeri da bi to moglo uočiti ljudsko oko, no senzori će sigurno moći zabilježiti promjenu. I to će biti jedno od najranijih upozorenja da smo promijenili ekologiju oceana - ustvrdili su znanstvenici.

