Nemoguća misija: Ni nuklearna bomba ne bi zaustavila golemi asteroid, udario bi Zemlju

NASA-ini znanstvenici zaključili su da ni nuklearna bomba ne bi mogla zaustaviti golemi asteroid da uništi dio Zemlje. U simuliranoj vježbi, američkim i europskim znanstvenicima rečeno je da imaju šest mjeseci da smisle plan za zaustavljanje masivne stijene koja se približava našem planetu, a koja je uočena na udaljenosti od 35 milijuna milja, odnosno oko 56 milijuna kilometara.

Studija je provedena tijekom četiri dana, od 26. travnja do 29. travnja, a astronomi su koristili radarske sustave i druge tehnologije poput najvećeg svjetskog teleskopa. Znanstvenici su utvrdili da šest mjeseci nije dovoljno vremena za pripremu svemirske letjelice koja će se zabiti u asteroid i da nuklearna bomba ne bi srušila svemirsku stijenu, piše Daily Mail.

U vježbi, nazvanoj "Opcije svemirske misije za hipotetički scenarij udara asteroida", sudjelovalo je devet NASA-inih znanstvenika koji su proveli četiri dana gledajući kako će se takav događaj odvijati tijekom šest mjeseci kao da je riječ o stvarnoj akciji.

Prvi dan simulacije - 19. travnja 2021.

Asteroid nazvan 2021PDC otkriven je projektom istraživanja objekata blizu Zemlje. Utvrđeno je kako je udaljen 35 milijuna milja te kako postoji mogućnost udara 20. listopada.

