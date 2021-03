'Bog kaosa' noćas prolazi pored Zemlje: Znanstvenici smatraju da će se u budućnosti sudariti

Masivni asteroid nazvan Apophis prema egipatskom Bogu kaosa noćas će proći pored Zemlje. Svemirska stijena široka 340 metara bit će udaljena od Zemlje 16 milijuna kilometara noćas oko 1.15 sati, što je oko 44 puta dalje nego udaljenost mjeseca od Zemlje.

Apophis je otkriven u lipnju 2004. godine i od tada mu se prati tok, a stručnjaci smatraju kako bi se mogao sudariti sa Zemljom 2068. godine.

Noćas asteroid neće biti vidljiv golim oko, no mogao bi se vidjeti uz pomoć teleskopa. Ovogodišnje približavanje Zemlji omogućit će znanstvenicima bolji uvid u potencijalno opasne stijene, a još ga se bliže očekuje 2029. godine, piše Daily Mail.

"Bliski pristup Apophisa 2029. godine bit će nevjerojatna prilika za znanost", rekla je Marina Brozović iz NASA-inog Laboratorija za mlazni pogon (JLP).

