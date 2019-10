Astronauti šest dana proveli u špilji u Sloveniji: Bilo je teže nego u svemiru

Škocjanska jama, zbog svojih prirodnih ljepota nekada gotovo obvezno odredište školskih ekskurzija, danas je postala i još nešto malo više.

Kako pišu znanstveni portal phys.org i agencija AFP, sada se u atraktivnoj prirodnoj znamenitosti obučavaju – astronauti. Kako je Europska svemirska agencija najavila ranije prošlog mjeseca, šest astronauta iz pet različitih država zamijenilo je na šest dana svoja svemirska odijela špiljskom opremom. Jer, čekalo ih je iskustvo koje je trebalo biti sasvim slično onome u svemiru. Ovaj za njih novi doživljaj morao bi ih pripremiti za život u svemiru, pa čak i na drugim planetima, a ESA konkretno navodi Mjesec i Mars.

Program zanimljivo nazvan CAVES (eng. cave = špilja, op. a.) astronaute vodi u dubine Zemlje s ciljem da poprave komunikaciju, rješavaju različite situacije i poboljšaju timski rad. Špilja u kojoj će, dakle, stjecati takva iskustva je Škocjanska jama koju je, inače, zaštitio UNESCO.

– Život u špilji vrlo je sličan životu u svemiru, to jest mentalno. Zapravo, pomislio sam da je i teže od života u svemiru – rekao je AFP-u japanski astronaut Takuya Onishi nakon izlaska iz Škocjanske jame. A tamo je vlaga stopostotna, dok temperatura varira za od šest do deset stupnjeva i jedina je svjetlost ona koja dolazi s lampe na kacigama.

– Špilje su fantastičan strani svijet. Zapravo živite u okolišu koji je zastrašujuće zahtjevan, drukčiji i riskantan – rekla je Loredana Bessone iz programa CAVES (Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human behaviour and performance Skills).

Nije to prvi put da se taj program odvija, no ovo je bilo premijerno za Škocjansku jamu. Astronauti su najprije imali dvotjednu školu speleologije nakon čega su se spustili u špilju te se upoznali s njezinim svijetom mapirajući je, skupljajući znanstveno vrijedan materijal i isključivo surađujući da bi se snalazili u za njih vjerojatno sasvim novim situacijama. Ekipa je, kako smo napomenuli, bila vrlo raznolika. U trenažnoj ekspediciji u Škocjanskoj jami sudjelovali su ESA-in astronaut Alexander Gerst, NASA-ini astronauti Joe Acaba i Jeanette Epps, Roscosmosov astronaut Nikolai Chub, astronaut Kanadske svemirske agencije Josh Kutryk i astronaut japanske JAXA-e Takuya Onishi.

Zanimljivo je da je astronaut Alexander Gerst već dovršio dvije misije na Međunarodnoj svemirskoj postaji.

– Osjećate uskraćenost svakog osjetila, odvojenost od svojeg uobičajenog komfora u svakodnevnom životu – opisao je 43-godišnjak. Poseban je doživljaj, ipak, izlazak nakon šest dana.

Foto: ESA

– Ispočetka sam bila pomalo tužna unatoč hladnoći i skliskoj unutrašnjosti špilje koja je postala još opasnija nakon kiše. Ali onda sam pogledala gore i bilo je tako lijepo. Tek kada osjetite mirise i Sunčevu svjetlost na licu shvatite u koliko ste drukčijem svijetu bili – rekla je 48-godišnja NASA-ina astronautica Jeanette Epps.

Onishija je, pak, brinulo jesu li nakon šest dana provedenih u špilji počeli zaudarati.

– Kada sam konačno izašao i vidio ljude, to me veselilo, ali ipak sam se zbog tog problema držao malo podalje – simpatično je odgovorio Japanac.