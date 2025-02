Zvonimir Srna uskoro odlazi iz Hrvatske: 'Nije mi žao nijedne odluke pa tako ni ove'

Zvonimir Srna i Luka Lovre Klarica, lijevi i desni vanjski rukometaša Zagreba, bili su jedni od zaslužnijih za veliku pobjedu hrvatskog prvaka gostima kod moćne mađarske momčadi Pick Szeged (27:26). Trebalo je Zagrebu dugih 17 godina da ostvari pobjedu u ovom gradu. Srna je bio najbolji pojedinac utakmice s osam pogodaka, a Klarica ih je postigao pet. Da nije bilo nekih promašenih šuteva (četiri), vjerojatno bi i Klarica bio tu negdje na osam pogodaka.

Izgledali smo iskusno

– Iskreno, bio sam potpuno prazan nakon Svjetskog prvenstva, emocionalno potrošen. Kad sam se iz reprezentacije vratio u klub, dečki, moji suigrači, su me digli, napunili energijom. Prije utakmice u Szegedu osjećao sam se katastrofalno, razgovarao sam dugo s Dibirovom, koji mi je održao jedan motivacijski govor. Isto mi je rekao i kapetan Jakov Gojun. Rekli su mi da je sasvim normalno da nakon jednog velikog natjecanja dolazi do emotivnog pražnjena. I ti razgovori su me podigli, odigrali smo svi zajedno, možda prvi put otkako smo u ovom sastavu, jednu iskusnu utakmicu. Izgleda da smo odrasli, nije bilo crnih rupa, nije bilo puno tehničkih pogrešaka – rekao je Srna, koji je podjednako odlično odigrao obranu i napad.

Kada su svi mislili da je Zagreb gotov za ovu sezonu što se tiče Lige prvaka, mi iznenadimo i ostanemo u igri. Pokazali smo karakter, Zagreb se nikada ne smije otpisati.

Na kraju sezone odlazite u francuski Montpellier, je li vam sada malo žao što odlazite iz ove atmosfere?

– Nije mi žao nijedne odluke koju sam donio u životu pa tako ni ove. Doduše, puno ljudi mi sad govori da sam mogao nakon Svjetskog prvenstva u puno bolji klub, ali nije mi žao što odlazim u Francusku, u nove izazove.

Igrate trenutačno možda svoj najbolji rukomet?

– Imao sam i prošle sezone nekoliko zapaženih utakmica, ove godine sam sazrio, dobio veliko samopouzdanje. Eto, postigao sam možda protiv Szegeda dva najvažnija pogotka. Mogao ih je zabiti i netko drugi. Ne znam, suci su nam dvaput dizali ruku u zrak zbog pasivne igre pa sam morao brzo šutirati i, srećom, dvaput pogodio. Žao mi je što nisam zabio pogodak na njihova prazna vrata. Malo sam požurio i lopta je otišla iznad vratnice. Da sam zabio, imali bismo u tom trenutku plus šest i možda ne bi bilo ovako dramatične završnice.

Slijedi norveški Kolstad?

– Nema tu puno razmišljanja. Moramo pobijediti kako bismo i dalje ostali u igru za osminu finala. Norvežani su iznenadili Nantes kod kuće i to nam je samo motiv više. Mi smo u toj utakmici favoriti i ovim putem pozivam sve naše navijače da dođu u što većem broju u Arenu, da se svi zajedno podsjetimo na nedavne sjajne dane na Svjetskom prvenstvu – zaključio je Srna.

Luka Lovre Klarica odigrao je prvo poluvrijeme bez pogreške, on je bio taj koji je svojim pogocima održavao egal u prvih dvadesetak minuta.

– Bilo je super prvo poluvrijeme. Ispunili smo glavni cilj, zaustavili smo njihova sjajnog kružnog napadača Banhidija. Zabio je on svojih nekoliko pogodaka, ali nije puno. Obrana nam je bila odlična, čak i u onim trenucima kada su Mađari počeli u napadu igrati sedam na šest. Teško je braniti takav napad, a suparnik ima dva odlična pivota. Realno smo kontrolirali utakmicu svih 60 minuta. Tehničke pogreške sveli smo na minimum, možda smo u cijeloj utakmici imali samo dvije.

Kako vam je bilo nakon Svjetskog prvenstva, na kojem se niste puno naigrali?

– To što sam igrao malo, nije me obeshrabrilo. Imam motiva napretek, a moram reći da smo s reprezentacijom napravili velik posao, srebrna medalja je u džepu i to je najvažnije, važnije od toga koliko sam igrao i jesam li mogao igrati više. Bitno je da smo nakon reprezentacije svi željni igre, dugo nismo bili zajedno na okupu i dva boda su tu.

Rekao je vaš suigrač Srna da ste prvi put izgledali iskusno.

– Slažem se s njim. Držali smo loptu u napadu do pasivne igre. I to bez pogreške.

Radujem se punoj Areni

Ova pobjeda sjajna je pozivnica za gledatelje da napune Arenu u srijedu kada u goste dolazi Kolstad.

– Bilo bi lijepo. Imamo dobru priliku da se plasiramo u osminu finala. Imamo kod kuće još dvije utakmice, s Kolstadom i Kielceom, i s te dvije pobjede morali bi se ugurati među 12 najboljih europskih momčadi. Norvežani su nas tamo pobijedili. Sjećam se lanjskih utakmica s njima, kada smo ih lakoćom dvaput pobijedili. Kako se i oni bore za osminu finala, bit će jako zanimljivo. Osobno, htio bi da o prolasku dalje odlučuje naša posljednja utakmica u skupini, u našoj Areni, protiv Kielcea. To bi bio pravi rat na parketu. Realno, nakon prvog dijela sezone loše smo stajali na tablici i ako prođemo dalje, to će biti veliki pothvat.

Ne bi bilo loše pobijediti Kolstad s pet razlike. Naime, u Kolstadu ste izgubili s četiri pa, u slučaju istog broja bodova, da ste u prednosti?

– Istina. Malo će me taj susret podsjetiti na onaj na SP-u kada smo ganjali gol-razliku protiv Islanda. Dakle, nije dovoljna samo pobjeda nego i razlika s kojom ćemo dobiti. Uz glasnu podršku s tribina sve je moguće – rekao je Klarica.