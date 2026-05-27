Crystal Palace stigao do trćeg trofeja u godinu dana: Trener koji ih je osvojio sve se oprostio

Društvu pobjednika Konferencijske lige u kojem su do jučer bili Roma, West Ham, Olympiacos i Chelsea, pridružila se još jedna engleska momčad - Crystal Palace. Londonski klub je u finalnom dvoboju u Leipzigu svladao španjolski Rayo Vallecano rezultatom 1:0 i tako osvojio prvi europski trofej u klupskoj povijesti. Palaceu je ovo čak treći trofej u godinu dana, nakon što je osvojio FA kup krajem prošle sezone te Community Shield početkom ove.

Do svih tih trofeja vodio ih je 51-godišnji austrijski strateg Oliver Glasner, koji se u ovom dvoboju oprostio od pozicije trenera u Palaceu, i to na kakav način! Inače, Glasneru ovo nije prvi europski trofej, budući da je 2022. godine na klupi Eintrachta iz Frankfurta osvojio Europsku ligu. Tako je postao drugi trener u povijesti koji je osvojio i Europsku i Konferencijsku ligu, nakon Josea Mourinha. Nakon prilično siromašnog prvog poluvremena, u kojoj smo vidjeli tri šanse (dvije za Rayo i jednu za Palace), engleska momčad je u početku drugog dijela ušla u totalno novu brzinu koju Rayo nije mogao pratiti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ključni trenutak se dogodio u 51. minuti susreta, kada je engleski veznjak Adam Wharton silovito zapucao s 20-ak metara, a vratar Batalla odbio loptu direktno na nogu francuskog reprezentativca Jean-Phillipea Matete koji je samo postavio nogu te s pet metara pospremio loptu u praznu mrežu za 1:0 Palacea. U idućih par minuta nastavio se 'blitzkrieg' Palacea koji je nanizao nekoliko prilika, a posebno se istaknula situacija iz 56. minute, kada je Yéremy Pino iz slobodnog udarca uspio pogoditi obje vratnice, da bi na odbijenu loptu naletio Riad te se našao ispred praznog gola u velikoj blizini, no i on je pogodio vratnicu.

Palace je stvorio još nekoliko prilika, nije uspio povisiti na 2:0, a u završnici je Rayo malo pritisnuo, no ipak nije uspio doći do pogotka za izjednačenje.