VIDEO Kramarić, Pašalić i Livaković najavili SP u nogometu, evo što kažu

Dominik Livaković, Andrej Kramarić i Marco Pašalić na Rujevici su najavili Svjetsko prvenstvo u nogometu. Vatreni se četvrti dan spremaju u Rijeci i marljivo treniraju za svjetsku smotru.
Dominik Livaković istaknuo je zadovoljstvo nakon turbulentne sezone i povratka u ritam:
“Branio sam cijelo vrijeme i osjećam se dobro. Zadovoljan sam i nadam se da će tako ostati.”
O situaciji u klubu dodao je:
“Nemam novih informacija oko Fenerbahčea, čekamo izbore pa ćemo vidjeti.”
Naglasio je i važnost reprezentacije:
“Reprezentacija je svetinja, odmah sam se odazvao pozivu.”
O Engleskoj je rekao:
“Bit će to velika utakmica, ali vjerujem da možemo doći do dobrog rezultata.”
Andrej Kramarić potvrdio je da nema zdravstvenih problema:
“S trbušnim zidom je sve u redu, to traje već neko vrijeme, ali nema smetnji.”
Komentirao je i statistiku pogođenih stativa:
“Ako si toliko puta blizu gola, znači da si u dobrim pozicijama. To gledam pozitivno.”
Naglasio je važnost defenzive:
“Bez čvrste obrane nema uspjeha, to je temelj svega.”
O Engleskoj je rekao:
“Prva utakmica je psihološki vrlo važna, ali svaku želimo pobijediti. Moramo biti kompaktni i ostvariti cilj prolaska skupine.”
Dodao je i:
“Motiva imam kao i prvog dana. Dok god tijelo služi, ne razmišljam o kraju.”
Marco Pašalić istaknuo je emocije zbog nastupa na SP-u:
“Ovo je moj prvi Svjetski kup, uzbuđen sam i malo nervozan.”
O svojoj ulozi rekao je:
“Igrat ću gdje god me izbornik stavi, najvažnije je dati sve za momčad.”
O povratku u reprezentaciju:
“Vjerovao sam u sebe, ali najvažnije je bilo raditi i ostati zdrav. Poziv je došao i sretan sam zbog toga.”
Dodao je i:
“Volio bih ponovno igrati u Europi, ali sada je fokus samo na Svjetskom prvenstvu.”