Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Hrvatski trojac

VIDEO Kramarić, Pašalić i Livaković najavili SP u nogometu, evo što kažu

Osijek: Andrej Kramarić protiv Češke zabio za 1:0
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
28.05.2026.
u 17:18

Hrvatski trojica ponudio je svoja razmišljanja uoči SP-a koje počinje za nešto više od mjesec dana.

Dominik Livaković, Andrej Kramarić i Marco Pašalić na Rujevici su najavili Svjetsko prvenstvo u nogometu. Vatreni se četvrti dan spremaju u Rijeci i marljivo treniraju za svjetsku smotru.

Dominik Livaković istaknuo je zadovoljstvo nakon turbulentne sezone i povratka u ritam:

“Branio sam cijelo vrijeme i osjećam se dobro. Zadovoljan sam i nadam se da će tako ostati.”

O situaciji u klubu dodao je:

“Nemam novih informacija oko Fenerbahčea, čekamo izbore pa ćemo vidjeti.”

Naglasio je i važnost reprezentacije:

“Reprezentacija je svetinja, odmah sam se odazvao pozivu.”

O Engleskoj je rekao:

“Bit će to velika utakmica, ali vjerujem da možemo doći do dobrog rezultata.”

Andrej Kramarić potvrdio je da nema zdravstvenih problema:

“S trbušnim zidom je sve u redu, to traje već neko vrijeme, ali nema smetnji.”

Komentirao je i statistiku pogođenih stativa:

“Ako si toliko puta blizu gola, znači da si u dobrim pozicijama. To gledam pozitivno.”

Naglasio je važnost defenzive:

“Bez čvrste obrane nema uspjeha, to je temelj svega.”

O Engleskoj je rekao:

“Prva utakmica je psihološki vrlo važna, ali svaku želimo pobijediti. Moramo biti kompaktni i ostvariti cilj prolaska skupine.”

Dodao je i:

“Motiva imam kao i prvog dana. Dok god tijelo služi, ne razmišljam o kraju.”

Marco Pašalić istaknuo je emocije zbog nastupa na SP-u:

“Ovo je moj prvi Svjetski kup, uzbuđen sam i malo nervozan.”

O svojoj ulozi rekao je:

“Igrat ću gdje god me izbornik stavi, najvažnije je dati sve za momčad.”

O povratku u reprezentaciju:

“Vjerovao sam u sebe, ali najvažnije je bilo raditi i ostati zdrav. Poziv je došao i sretan sam zbog toga.”

Dodao je i:

“Volio bih ponovno igrati u Europi, ali sada je fokus samo na Svjetskom prvenstvu.”

Ključne riječi
Dominik Livaković Marco Pašalić Andrej Kramarić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!