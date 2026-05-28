VIDEO Kramarić, Pašalić i Livaković najavili SP u nogometu, evo što kažu

Dominik Livaković, Andrej Kramarić i Marco Pašalić na Rujevici su najavili Svjetsko prvenstvo u nogometu. Vatreni se četvrti dan spremaju u Rijeci i marljivo treniraju za svjetsku smotru.

Dominik Livaković istaknuo je zadovoljstvo nakon turbulentne sezone i povratka u ritam:

“Branio sam cijelo vrijeme i osjećam se dobro. Zadovoljan sam i nadam se da će tako ostati.”

O situaciji u klubu dodao je:

“Nemam novih informacija oko Fenerbahčea, čekamo izbore pa ćemo vidjeti.”

Naglasio je i važnost reprezentacije:

“Reprezentacija je svetinja, odmah sam se odazvao pozivu.”

O Engleskoj je rekao:

“Bit će to velika utakmica, ali vjerujem da možemo doći do dobrog rezultata.”

Andrej Kramarić potvrdio je da nema zdravstvenih problema:

“S trbušnim zidom je sve u redu, to traje već neko vrijeme, ali nema smetnji.”

Komentirao je i statistiku pogođenih stativa:

“Ako si toliko puta blizu gola, znači da si u dobrim pozicijama. To gledam pozitivno.”

Naglasio je važnost defenzive:

“Bez čvrste obrane nema uspjeha, to je temelj svega.”

O Engleskoj je rekao:

“Prva utakmica je psihološki vrlo važna, ali svaku želimo pobijediti. Moramo biti kompaktni i ostvariti cilj prolaska skupine.”

Dodao je i:

“Motiva imam kao i prvog dana. Dok god tijelo služi, ne razmišljam o kraju.”

Marco Pašalić istaknuo je emocije zbog nastupa na SP-u:

“Ovo je moj prvi Svjetski kup, uzbuđen sam i malo nervozan.”

O svojoj ulozi rekao je:

“Igrat ću gdje god me izbornik stavi, najvažnije je dati sve za momčad.”

O povratku u reprezentaciju:

“Vjerovao sam u sebe, ali najvažnije je bilo raditi i ostati zdrav. Poziv je došao i sretan sam zbog toga.”

Dodao je i:

“Volio bih ponovno igrati u Europi, ali sada je fokus samo na Svjetskom prvenstvu.”