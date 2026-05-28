Znate li čiji je sin ovaj isklesani mladić koji plijeni pažnju? Otac mu je jedna od naših najvećih sportskih legendi

Legendarni Mirko Filipović, poznatiji kao Cro Cop, već godinama nosi status jednog od najvećih MMA boraca s ovih prostora. Danas svoje bogato znanje i iskustvo prenosi na mlađe generacije, a među njima su i njegovi sinovi, 23-godišnji Ivan i 15-godišnji Filip. Mirko se na Instagramu pohvalio fotografijom mlađeg sina Filipa, a pratitelji su odmah primijetili nevjerojatnu sličnost između oca i sina. Komentari su se počeli nizati: "Jabuka ne pada daleko od stabla", "Budući šampion", "Ćaćino dite" i "Svaka čast, kako tata tako i sin", pisali su oduševljeni pratitelji ispod objave. Kako izgledaju otac i mlađi sin, pogledajte OVDJE. Oba Mirkova sina već se mogu pohvaliti impresivnom fizičkom građom, a mnogi smatraju kako neodoljivo podsjećaju na slavnog Cro Copa iz mlađih dana. Stariji Ivan u međuvremenu je postao prava zvijezda na društvenim mrežama. Slavni otac ne skriva ponos te često dijeli fotografije svojih sinova, no upravo Ivanove objave redovito izazivaju lavinu komentara.

Iako je odabrao drukčiji životni put i nije se posvetio borilačkoj karijeri, Ivanova predanost treninzima i izvrsna tjelesna forma itekako su očite. Fizička sličnost između oca i sina doista je zapanjujuća, a obožavatelji često ističu kako je Ivan preslika svojeg oca iz mlađih dana, od crta lica do isklesane figure. Gotovo svaka nova fotografija pokrene raspravu o "čudesnoj genetici". Posebno se pamti fotografija iz 2023. godine, kada je Cro Cop objavio Ivanovu fotografiju na kojoj odmara pokraj bazena te uz nju napisao: "Krv nije voda." Pratitelji su tada jednoglasno zaključili da je mladić Mirkova slika i prilika.

Ivan je aktivan na društvenim mrežama, gdje rado dijeli trenutke iz svojeg života, a u prvom je planu često njegova besprijekorna forma. Njegove objave ne prolaze nezapaženo, pa ga pratitelji redovito obasipaju komplimentima poput: "Odlična forma" i "Ajme... kakav pogled." Sudeći prema fotografijama, čini se da je srce zgodnog Ivana osvojila atraktivna brineta s kojom često pozira. Iako Ivan naporno trenira, njegov otac Mirko ranije je izjavio kako bi više volio da se posveti znanstvenoj karijeri i završi fakultet. Unatoč tome, Cro Cop je uvijek naglašavao da će Ivan imati njegovu bezrezervnu podršku, bez obzira na to koji put odabere, pa čak i ako ga srce ipak povuče u svijet profesionalnog sporta. Ta snažna podrška i obiteljska povezanost jasno se vide u zajedničkim trenucima koje rado dijele s javnošću.

"Smatram da sam korektan otac, brinem se za svoju djecu i puno radim s njima. Želim da imaju izniman kućni odgoj. Mislim da sam kao otac relativno strog, ne dopuštam klincima da se bacaju po podu. Kad vam oni pruže ruku, a Ivan pogotovo, pogledat će vas u oči i reći: ‘Dobar dan, ja sam Ivan’”, rekao je Mirko jednom prilikom.