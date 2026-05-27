Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
CILJ JE POVRATAK U VRH

Bivši sportski direktor Dinama ima novi posao: Marko Marić novi je član velikana iz susjedstva

Svečana loža na Maksimiru tijekom susreta između Dinama i Milana u Ligi prvaka
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.05.2026.
u 20:05

Klub planira modernizirati omladinsku školu, razviti trening-kamp, medicinski i recovery centar te proširiti skautsku službu na međunarodnu razinu. Ključnu ulogu u tome trebao bi imati upravo Marić

Još od kraja travnja u medijima kola informacija kako bi bivši sportski direktor Dinama Marko Marić mogao preuzeti istu funkciju u sarajevskom Željezničaru. To je sada i službeno potvrđeno te će Marić u klubu iz Bosne i Hercegovine pokušati povezati omladinsku školu i prvu momčad i transformirati Željezničar u moderni europski klub.

Klub planira modernizirati omladinsku školu, razviti trening-kamp, medicinski i recovery centar te proširiti skautsku službu na međunarodnu razinu. Ključnu ulogu u tome trebao bi imati upravo Marić. Željezničar kroz cijeli taj proces ima samo jedan cilj, povratak u vrh bosanskohercegovačkog nogometa gdje nisu već neko vrijeme. Naslov prvaka nisu osvojili još od 2013., dok na trofej u Kupu čekaju od 2018.

- Željezničar nije običan klub. To je emocija, ponos, identitet i način života generacija ljudi koji ovaj klub nose u srcu. Najveća snaga Željezničara nisu samo stadion, trofeji ili povijest. Najveće bogatstvo ovog kluba je ogromna armija navijača koja je desetljećima gradila identitet i dušu Željezničara. Malo koji klub ima takvu emociju, odanost i ljubav - rekao je na svom predstavljanju Marić.

Novi sportski direktor Željezničara bez posla je bio još otkako je napustio Dinamo u veljači 2025.
Ključne riječi
sportski direktor FK Željezničar Dinamo Marko Marić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!