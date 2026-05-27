Bivši sportski direktor Dinama ima novi posao: Marko Marić novi je član velikana iz susjedstva

Još od kraja travnja u medijima kola informacija kako bi bivši sportski direktor Dinama Marko Marić mogao preuzeti istu funkciju u sarajevskom Željezničaru. To je sada i službeno potvrđeno te će Marić u klubu iz Bosne i Hercegovine pokušati povezati omladinsku školu i prvu momčad i transformirati Željezničar u moderni europski klub.

Klub planira modernizirati omladinsku školu, razviti trening-kamp, medicinski i recovery centar te proširiti skautsku službu na međunarodnu razinu. Ključnu ulogu u tome trebao bi imati upravo Marić. Željezničar kroz cijeli taj proces ima samo jedan cilj, povratak u vrh bosanskohercegovačkog nogometa gdje nisu već neko vrijeme. Naslov prvaka nisu osvojili još od 2013., dok na trofej u Kupu čekaju od 2018.

- Željezničar nije običan klub. To je emocija, ponos, identitet i način života generacija ljudi koji ovaj klub nose u srcu. Najveća snaga Željezničara nisu samo stadion, trofeji ili povijest. Najveće bogatstvo ovog kluba je ogromna armija navijača koja je desetljećima gradila identitet i dušu Željezničara. Malo koji klub ima takvu emociju, odanost i ljubav - rekao je na svom predstavljanju Marić.

Novi sportski direktor Željezničara bez posla je bio još otkako je napustio Dinamo u veljači 2025.