SAD i Iran na korak do povijesnog sporazuma? Čeka se samo Trumpova riječ, evo što je dogovoreno

Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su nacrt dogovora o 60-dnevnom memorandumu kojim bi se produlilo primirje i otvorili pregovori o iranskom nuklearnom programu, no konačnu riječ još uvijek mora dati američki predsjednik Donald Trump, tvrde američki dužnosnici i regionalni izvor uključen u posredovanje.

Prema informacijama koje je objavio Axios, riječ je o potencijalno najvećem diplomatskom pomaku od početka aktualne krize između Washingtona i Teherana. Ipak, dužnosnici naglašavaju da memorandum predstavlja tek okvirni dogovor koji bi trebao omogućiti nastavak pregovora, dok bi ključna pitanja tek trebala biti riješena za pregovaračkim stolom. "Ovo je sporazum koji bi sve strane trebao dovesti za stol. Detalji će se razraditi tijekom pregovora", rekao je jedan američki dužnosnik.

Američki izvori navode da su uvjeti sporazuma uglavnom usuglašeni još u utorak, ali da su obje strane morale dobiti potvrdu najvišeg političkog vrha. Navodno su iranski pregovarači potom poručili da imaju potrebna odobrenja i da su spremni potpisati memorandum, no Teheran to zasad nije službeno potvrdio. Američki pregovarači upoznali su Trumpa s detaljima sporazuma, no predsjednik još nije dao konačno zeleno svjetlo. Prema riječima jednog dužnosnika, Trump je posrednicima poručio da želi nekoliko dana za razmatranje prijedloga.

Ovo nije prvi put da su Washington i Teheran bili nadomak dogovora. Tijekom prethodnih faza sukoba američka administracija više je puta vjerovala da je sporazum blizu, no pregovori su redovito zapinjali. Prema nacrtu memoranduma, plovidba Hormuškim tjesnacem trebala bi biti “neograničena”, što uključuje zabranu naplate prolaza i prekid uznemiravanja brodova. Iran bi pritom u roku od 30 dana morao ukloniti sve mine iz tjesnaca.

Američka pomorska blokada bila bi postupno ukinuta, paralelno s obnovom komercijalnog pomorskog prometa. Memorandum također uključuje iransku obvezu da neće razvijati nuklearno oružje, dok bi među prvim temama pregovora tijekom 60-dnevnog razdoblja bili sudbina visoko obogaćenog uranija i pitanje iranskog obogaćivanja uranija. Sjedinjene Države zauzvrat bi pristale razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznutih iranskih sredstava. Predviđa se i uspostava mehanizma koji bi Iranu omogućio lakši pristup robi i humanitarnoj pomoći.

Zanimljivo je da su, unatoč završnoj fazi pregovora, američke i iranske snage u posljednjih 48 sati imale dva incidenta u Hormuškom tjesnacu. Jedan američki dužnosnik izjavio je kako Iran sada ima priliku “osloboditi svoje gospodarstvo” te dodao da unutar iranskog sustava postoje ljudi koji razumiju da je riječ o prilici za drukčiji smjer razvoja odnosa sa Zapadom. Američka strana pritom tvrdi da memorandum ne sadrži nikakve tajne klauzule ni skrivene dogovore vezane uz sankcije ili financijska sredstva za Iran. "Što više Iranci budu spremni dati, to će više dobiti" poručio je jedan od dužnosnika.