Koliko daleko može Hrvatska na Svjetskom prvenstvu? Ovo su prognoze naših novinara

Hrvatska nogometna reprezentacija ovaj je tjedan počela s pripremama za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vatreni na Mundijalu nastupaju u skupini L; prvo protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu, potom protiv Paname 23. lipnja u Torontu te protiv Gane 27. lipnja u Philadelphiji.

Budući da nam se početak Mundijala ozbiljno bliži, vrijedi se pozabaviti i vidjeti kako vidimo šanse Hrvatske na nadolazećem turniru. Stoga je sedam sportskih novinara Večernjeg lista dalo svoja decidirana predviđanja o završnom plasmanu naše selekcije na Svjetskom prvenstvu.

Legenda hrvatskog nogometa: Iz Dinama su tužni i razočarani jer izbornik nije na Svjetsko poveo neke koje zaslužuju, ali očekujem medalju

DAMIR MRVEC: Četvrtfinale

Moja prognoza je da Hrvatska ponovno može daleko dogurati, ali puno će ovisiti o ždrijebu i fizičkom stanju ključnih igrača. I dalje postoji ogromna kvaliteta u momčadi: Joško Gvardiol je među najboljim svjetskim braničima, dok iskustvo Luke Modrića ostaje neprocjenjivo. Veliki plus je i generacijska smjena koja se polako događa kroz igrače poput Martina Baturine, Petra Sučića i Luke Vuškovića.

Ako Hrvatska izbjegne velike ozljede i osvoji prvo mjesto u skupini, realno je očekivati četvrtfinale. To bi bio objektivan uspjeh. Međutim, Hrvatska je već pokazala da na velikim turnirima igra bolje nego što mnogi očekuju. Moja konkretna prognoza: prolazak skupine bez većih problema; četvrtfinale vrlo izgledno; polufinale moguće ako ždrijeb bude povoljan; borba za medalju nije nerealna

Najveća snaga Hrvatske i dalje je mentalitet turnirske momčadi. Kada dođu nokaut-utakmice, Hrvatska gotovo uvijek izgleda opasnije nego u kvalifikacijama ili Ligi nacija. S druge strane, problem može biti širina kadra i činjenica da dio nositelja ulazi u veteransku fazu karijere.

Ako bih morao dati jednu završnu prognozu: Hrvatska će biti među osam najboljih reprezentacija svijeta, a uz malo sreće ponovno može do medalje

KARLO LEDINSKI: Borba za medalju

Iako je Hrvatska, prema kladionicama, tek 18. favorit Svjetskog prvenstva, ja je vidim kao vrlo izglednog četvrtfinalista. Nitko ne smije podcijeniti Dalićevu Hrvatsku, koja je već puno puta pokazala da je turnirska momčad, pogotovo specijalizirana za svjetska prvenstva. Na posljednja dva Mundijala osvojili smo srebro (2018.) i broncu (2022.), a vjerujem da bismo se i na ovom mogli uključiti u borbu za medalju. Naravno, za to će trebati imati i sreće s protivnicima kada krene nokaut faza. A do nokaut faze ćemo, uvjeren sam, sigurno doći. Jer, Panama i Gana reprezentacije su ispod nivoa vatrenih, u ta dva dvoboja sigurno ćemo osvojiti četiri boda koja jamče prolazak u šesnaestinu finala SP-a.

Najveća prednost vatrenih je iskustvo, nitko na SP-u nema igrače koji su međusobno odigrali toliko utakmica kao aktualna Dalićeva vrsta. Senatori poput Modrića, Perišića, Kramarića mogu igrati već i žmirećki, a čak i jedan Gvardiol, koji ima tek 24 godine, upisao je već 45 nastupa za A reprezentaciju. To iskustvo, uigranost naših igrača bit će nam najveća prednost, s time da Dalić itekako ima novih, kvalitetnih mladih igrača koji mogu oduševiti na turniru, od Petra Sučića, Martina Baturine, Luke Vuškovića... Imamo, ustvari, idealan spoj mladosti i iskustva, a kada se tome pridoda i nacionalni naboj s kojim igrači već godinama dolaze u reprezentaciju, imamo reprezentaciju koja može napraviti novo čudo, odnosno osvojiti i treću svjetsku medalju u nizu!

ROBERT JUNACI: Osmina finala

O dosezima naše nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu puno toga će ovisiti već o prvoj utakmici. Naime, riječ je o utakmici s Engleskom i u slučaju pobjede bili bismo jako blizu prolasku, ali i važnom osvajanju prvog mjesta. Panama je ipak razina ispod nas, ali Gana može biti jako opasna.

Zato je nužno slaviti već protiv Engleza i napraviti taj korak prema prvom mjestu jer ono znatno olakšava nokaut fazu. Naime, u slučaju da Hrvatska bude prva u skupini mogla bi u nokaut fazi na Uzbekistan ili DR Kongo, kasnije možda na Meksiko. No bude li druga u skupini imat će jako teške suparnike. Već u šesnaestini finala može na Kolumbiju ili Portugal, pa ako i to prođe onda vjerojatno na Španjolsku.

Najveće šanse da pobijedimo Englesku leži u njihovom uobičajeno podcjenjivačkom stavu, ali imaju dobru i opasnu momčad. Bilo bi dobro i ne izgubiti pa protiv Paname i Gane tražiti rezultate koji bi nas doveli do prvog mjesta.

Vjerujem da ćemo proći skupinu iako sumnjam da ćemo biti prvi, a to onda znači teške suparnike. Stoga mislim da ćemo stići do osmine finala što bi već bio dobar rezultat iako se treba nadati da Dalić može s ovom reprezentacijom napraviti još koji korak više, to ne bi bilo iznenađenje.

PATRIK MRŠNIK: Četvrtfinale

Hrvatska može, a vjerujem i hoće daleko. Ne stavlja nas se u prvi red favorita, izbornik i stožer rade u tišini, a već se zna da su svi zajedno tada - najjači. Dobro je da je prva s Englezima, jer kako god ona završi, neće ništa odlučiti glede prolaska dalje. I od Paname i od Gane smo bolji, to će se dokazati na terenima u Torontu i Philadelphiji. Drugi krug je potpuno druga priča. Tu nas nitko neće otpisati, baš kao što nitko neće htjeti igrati protiv Hrvatske. Uz Luku, Joška, Ivana Perišića, Kovačića i dečke Hrvatska će i na ovom Svjetskom prvenstvu pokazati pravo lice.

Objektivno, prolazak skupine nosi nama, kao navijačima, dodatnu i uvijek dobrodošlu dozu adrenalina, euforije i svega onoga što nas je pratilo kroz dva zadnja SP-a. Predviđanje? Ne bih išao toliko hrabro pa rekao da će Hrvatska osvojiti neku novu medalju, ali mislim da bi se u četvrtfinalu mogli naći. A onda - tko zna? Novi magičan završetak, kao protiv Engleza u Rusiji ili Brazila u Kataru... Hrvatska i to može!

STJEPAN MELEŠ: Osmina finala

Hrvatska nogometna reprezentacija ovog će ljeta pokušati dohvatiti novu medalju na svjetskoj smotri i tako kreirati još jednu senzaciju. Iako s navijačke strane svakako priželjkujemo taj scenarij, realnost bi nažalost mogla biti nešto drugačija i vrlo vjerojatno bi mogli oprostiti se od turnira već u osmini finala, ukoliko nas ždrijeb ne pomazi.

Dojam je da vatreni na ovoj svjetskoj smotri imaju nešto slabiju momčad nego recimo 2022. godine, odnosno, tada su naši glavni igrači bili četiri godine mlađi i u dosta boljoj formi. To se posebno odnosi na dvojac i Cityja, Gvardiola i Kovačića, koji realno nemaju gotovo nikakav kontinuitet igara ove sezone i to bi nam mogao biti veliki problem. Kapetan Modrić i dalje je nogometni genijalac, ali ima 40 godina i veliko je pitanje koliko će uspješno moći izdržati žestoki ritam na Mundijalu. Predviđam da ćemo završiti skupinu iza Engleske, a ispred Gane i Paname, pa bi prvu nokaut utakmicu trebali igrati s Kolumbijom s kojom se možemo nositi i favoriti smo. Međutim, onda bi u osmini finala, barem prema predikcijama, mogli naletjeti na poletne Španjolce koji su nam uvijek stvarali velike probleme i koji ciljaju svjetski vrh i tu bi našoj avanturi na sjevernoameričkoj turneji - mogao biti kraj. Predviđanje je osmina finala, u najboljem slučaju četvrtfinale ako se poklopi ždrijeb i lakši suparnici.

TOMISLAV DASOVIĆ: Četvrtfinale

Čas sam veliki optimist i pomislim kako možemo barem do četvrtfinala, a čas mi sine kako sam isto tako razmišljao i uoči Eura 2024. u Njemačkoj - na kojemu nismo pobijedili Albaniju, ni Italiju. Pa nismo prošli skupinu.

Ni statistika nam baš nije sklona: Hrvatska je na zadnja dva velika natjecanja, SP-u 2022. i EP-u 2024., u deset utakmica - u 90 minuta - pobijedila samo u dvije: Maroko 2:1 i Kanadu 4:1. Ipak, uzdam se u to kako je Hrvatska uvijek na Svjetskom prvenstvu posebno nadahnuta, moćna, često i jako sretna, i svakako opasna za svakoga. Najveću prednost Hrvatske vidim u iskustvu ključnih igrača, Modrića, Kovačića, Kramarića i Perišića, u turnirskom načinu igranja - to je izuzetno važna kategorija. Naša reprezentacija zna igrati na rezultat, lakoćom prilagođavajući se svakom suparniku, djelujući kao inteligentna, zrela, kompaktna, požrtvovna momčad. Rijetke su selekcije koje imaju taj visoki nivo momčadske igre.

Nedostaci? Trebamo biti svjesni kako npr. Engleska, Brazil, Francuska, Španjolska, Argentina, Portugal imaju veću kvalitetu od Hrvatske i veći izbor igrača top levela. Bude li bilo koja od ovih selekcija u eventualnom susretu s Hrvatskom na svom maksimumu angažmana i motivacije, i naravno sa svim raspoloživim snagama, bit će veliki favorit. I onda te utakmice treba doživjeti kao one u kojima se nema što izgubiti, a ne stvarati pritisak i euforiju, imati neumjerena očekivanja.

EDI DŽINDO: Osmina finala

Činjenica da je Hrvatska osvojila dvije medalje na posljednja dva svjetska prvenstva ne smije se uzimati kao 'status quo', već kao pozitivno iznenađenje. Svi parametri na papiru ukazuju na to da se Hrvatska u ovom trenutku nalazi negdje između 10. i 15. najbolje reprezentacije svijeta, pa je iz te perspektive osmina finala zadovoljavajuć rezultat, taman bi prikazivao ono gdje otprilike stojimo. Možda bih se možda odvažio malo više i predvidio četvrtfinale, ali ono što me spriječilo u tome je vrlo velika mogućnost da nas u osmini finala čeka Španjolska, reprezentacija protiv koje nam u zadnje vrijeme i ne ide najbolje, ali i reprezentacija koja je mnogima prvi favorit prvenstva.

Najzanimljivije u cijeloj priči oko Hrvatske je jasan fokus izbornika Zlatka Dalića na obranu. Izbornik je najavio da se Hrvatska na ovom Mundijalu neće bazirati na tehničku superiornost, već na defenzivni i disciplinirani pristup. To je značajna promjena pristupa, te je to još jedan dodatan razlog zbog kojem smatram da je osmina finala maksimalan doseg. Ono što je najvažnije za istaknuti jest - to je odličan rezultat.

