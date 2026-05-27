UŽIVO Crystal Palace je momčad koja više pokušava, ali ne uspijevaju stvoriti izglednu priliku

Prva prava prijetnja u finalu. Garcia se probio po lijevoj strani i centaršutom našao samog Alemaa, ali njegov udarac odlazi pokraj vrata
Drugi žuti u momčadi Rayo Vallecana, Isi Palazon je faulirao Sarra
Prvi žuti karton na današnjoj utakmici, Ciss je prekršajem zaustavio Pina
Griješe Englezi blizu svog gola, ali ne uspijeva to iskoristiti Rayo
Pokušao je Sarr iz okreta nakon dobre akcije Palacea, ali njegov udarac zaustavio je blok
Još nema opasnosti za vratare, prilično je tvrda utakmica na početku
Prva opasna situacija na utakmici. Igrači Raya izgubili su loptu u opasnoj zoni, ali Mateta nije uspio proigrati usamljenog Sarra
Počelo je finale Konferencijske lige
Glavni sudac utakmice bit će iskusni Talijan Maurizio Mariani.
Danas se u Leipzigu igra finale Konferencijske lige između dva kluba iz 'liga petice', engleskog Crystal Palacea i španjolskog Rayo Vallecana. Obje momčadi pokazale su ove sezone kako zaslužuju biti u velikom finalu.
Klub iz predgrađa Madrida u ligaškom dijelu bio je jedan od osam klubova koji su direktno izborili plasman u osminu finala s četiri pobjede te po jednim remijem i porazom. U nokaut fazi upisali su još dva poraza, protiv AEK-a i Samsunspora, ali su u polufinalu bili vrlo uvjerljivi protiv Strassbourga. Francuze su svladali s dva puta po 1:0.
Za Crystal Palace je pak prvi dio sezone bio ponešto razočaravajuć. Završili su na desetom mjestu te su morali igrati u playoff rundi, ali su u nokaut fazi uhvatili zamah. Od početka sezone, bili su jedan od favorita ovog natjecanja, a taj su status potvrdili i u polufinalu protiv Šahtara iz Donjecka koji su svladali s ukupnih 5:2.
