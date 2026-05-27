UMANJIVANJE ŠTETE

Putin skrojio 'Metodičku': Ovo je strategija izlaska iz Ukrajine u devet slajdova

Autor
Danijel Prerad
27.05.2026.
u 20:55

’Nismo pobijedili ukrajinski nacionalizam, već znatno jačeg, vještijeg i daleko moćnijeg neprijatelja – ujedinjeni Zapad’, glasi jedan od narativa u dokumentu Kremlja

U očekivanju najavljenih novih velikih napada na Kijev ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslao je pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u kojem upozorava na sve veći nedostatak sustava protuzračne obrane u Ukrajini, posebno protubalističkih raketnih kapaciteta, doznaje Kyiv Independent.

Apel dolazi u trenutku kada Rusija pojačava masovne zračne napade na Ukrajinu i javno prijeti novim valom udara dugog dometa na Kijev, uključujući napade na ono što je Moskva opisala kao ukrajinske “centre donošenja odluka”. ”Kad je riječ o protuzračnoj obrani od projektila, oslanjamo se na svoje prijatelje”, piše u pismu u koje je imao uvid Kyiv Independent. “Kad je riječ o obrani od balističkih projektila, oslanjamo se gotovo isključivo na Sjedinjene Države.” Ukrajinski dužnosnici strahuju da bi zbog ograničenih ponuda presretača Patriot i drugih sustava koje je isporučio Zapad mogli imati poteškoća s najavljenim bombardiranjem.

Ključne riječi
Donald Trump Volodimir Zelenski Vladimir Putin rat u Ukrajini invazija Ukrajina Rusija

