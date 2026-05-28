Insajder tvrdi: Milan poslao ponudu izborniku SAD-a, preuzima Rossonere nakon SP-a

U talijanskom Milanu vlada potpuni kaos nakon što su u posljednjem kolu Serie A ispustili plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone zbog poraza od Cagliarija. Nakon toga izašla je vijest kako su se trener Massimiliano Allegri i 'klupski šef' Zlatan Ibrahimović potukli u jednom restoranu u gradu. Talijanski stručnjak na odlasku je iz Milana, a novinar Nicolo Schira piše kako je jedan od kandidata za njegovog nasljednika Mauricio Pochettino.

Bivši trener Espanyola, Southamptona, Tottenhama, PSG-a i Chelseaja trenutačno radi kao izbornik reprezentacije SAD-a. Argentinac ima zadatak ostvariti dobar rezultat na Svjetskom prvenstvu kojem je SAD jedan od domaćina, no navijači navodno nisu previše oduševljeni njime. Pochettino u 24 utakmice ima 14 pobjeda, devet poraza i remi na klupi američke reprezentacije.

Milan mu je navodno već preko posrednika poslao ponudu i nije nemoguće da nakon Svjetskog prvenstva preuzme sedmerostrukog prvaka Europe. Neko vrijeme povezivalo ga se i s klupom madridskog Reala, no to se više ne čini realnim. Milanova lista želja uključuje i dvojicu Španjolaca - Andonija Iraolu i Xavija Hernandeza.

Iraola ovog ljeta napušta Bournemouth i interesa za njim ne nedostaje, a navodno je najbliže preuzimanju Crystal Palacea. Xavi je pak bez posla otkako je prije dvije godine napustio Barcelonu i nije poznato kada će prihvatiti drugi posao.