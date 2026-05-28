PRAVDA POBIJEDILA

Zbog bivšeg vlasnika izbacili ih u nižu ligu, a oni ju osvojili: 'I dobri dečki nekad pobijede'

UEFA Conference League - Final - Crystal Palace v Rayo Vallecano
LISI NIESNER/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
28.05.2026.
u 09:21

Prošle sezone osvojili su FA kup, svoj prvi trofej u povijesti, što im je donijelo plasman u Europsku ligu. UEFA ih je kasnije izbacila iz tog natjecanja budući da je vlasnik kluba bio John Textor koji je vlasnik i francuskog Lyona

Nogometaši Crystal Palacea osvajači su Konferencijske lige za sezonu 2025./26. Oni su u finalu u Leipzigu bili bolji od španjolskog Rayo Vallecana s 1:0. Jedini pogodak na uatkmici zabio je Francuz Jean-Philippe Mateta u 51. minuti čime je donio svom klubu prvi europski trofej u povijesti.

Crystal Palace klub je s tradicijom od 120 godina, a u prvih 119 godina postojanja nisu osvojili nijedan trofej samo da bi ih u zadnjih godinu dana osvojili tri. Prošle sezone osvojili su FA kup, svoj prvi trofej u povijesti, što im je donijelo plasman u Europsku ligu. UEFA ih je kasnije izbacila iz tog natjecanja budući da je vlasnik kluba bio John Textor koji je vlasnik i francuskog Lyona koji je također igrao Europsku ligu. Kako u istom natjecanju ne mogu igrati dva kluba s istim vlasnikom, Crystal Palace je prebačen u Konferencijsku ligu.

Njihov predsjednik Steve Parish bio je vrlo emotivan nakon velikog uspjeha:

- Ovo je nevjerojatno. Sjajno postignuće. Svi ti usponi i padovi. Plasirali smo se u Europsku ligu, gdje nam je i mjesto, gdje smo zaslužili biti. To samo pokazuje da katkad i dobri dečki pobijede - rekao je za TNT Sports.

Dodajmo kako su treći trofej osvojili na početku sezone kada su u Community Shieldu bili bolji od Liverpoola. Sve ih je osvojio trener Oliver Glasner, no on je sinoć vodio svoju posljednju utakmicu na klupi londonskog kluba.
