Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZA 339 EURA

Svi se čude peharu koji je prvak BiH dobio nakon osvajanja Premijerlige

Borac Banja Luka
Facebook
VL
Autor
Vecernji.hr
28.05.2026.
u 18:30

Prema javno dostupnim informacijama, identičan pehar može se naručiti putem jedne slovačke internetske trgovine sportske opreme po cijeni od 339 eura. Dodatnu pažnju izazvala je i činjenica da se gotovo u isto vrijeme sličan trofej pojavio i u Hrvatskoj.

Nogometaši banjalučkog Borca proslavili su naslov prvaka Bosne i Hercegovine pobjedom nad Posušjem 2:0 pred domaćim navijačima, no nakon utakmice u fokusu javnosti nije bio rezultat nego trofej pobjednika. Iako su mnogi pretpostavili da je riječ o novom, posebno izrađenom rješenju Nogometnog saveza BiH, ubrzo se pokazalo da se radi o serijskom modelu koji je dostupan u slobodnoj prodaji.

Prema javno dostupnim informacijama, identičan pehar može se naručiti putem jedne slovačke internetske trgovine sportske opreme po cijeni od 339 eura. Dodatnu pažnju izazvala je i činjenica da se gotovo u isto vrijeme sličan trofej pojavio i u Hrvatskoj. Nogometaši Uljanika iz Pule podigli su gotovo identičan pehar nakon osvajanja Kupa Istarske županije, što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama.

Dok je Borac slavio naslov državnog prvaka, Puljani su isti tip trofeja osvojili u regionalnom natjecanju nakon pobjede nad Ližnjanom 3:1, što je dodatno potaknulo usporedbe i rasprave o originalnosti pehara.

Nogometni savez BiH još je 2017. godine raspisao natječaj za idejno rješenje novih trofeja s ciljem stvaranja prepoznatljivog identiteta natjecanja, no postupak je očito negdje zapeo.
Ključne riječi
BiH nogomet Borac Banja Luka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!