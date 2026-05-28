Svi se čude peharu koji je prvak BiH dobio nakon osvajanja Premijerlige

Nogometaši banjalučkog Borca proslavili su naslov prvaka Bosne i Hercegovine pobjedom nad Posušjem 2:0 pred domaćim navijačima, no nakon utakmice u fokusu javnosti nije bio rezultat nego trofej pobjednika. Iako su mnogi pretpostavili da je riječ o novom, posebno izrađenom rješenju Nogometnog saveza BiH, ubrzo se pokazalo da se radi o serijskom modelu koji je dostupan u slobodnoj prodaji.

Prema javno dostupnim informacijama, identičan pehar može se naručiti putem jedne slovačke internetske trgovine sportske opreme po cijeni od 339 eura. Dodatnu pažnju izazvala je i činjenica da se gotovo u isto vrijeme sličan trofej pojavio i u Hrvatskoj. Nogometaši Uljanika iz Pule podigli su gotovo identičan pehar nakon osvajanja Kupa Istarske županije, što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama.

Dok je Borac slavio naslov državnog prvaka, Puljani su isti tip trofeja osvojili u regionalnom natjecanju nakon pobjede nad Ližnjanom 3:1, što je dodatno potaknulo usporedbe i rasprave o originalnosti pehara.

Nogometni savez BiH još je 2017. godine raspisao natječaj za idejno rješenje novih trofeja s ciljem stvaranja prepoznatljivog identiteta natjecanja, no postupak je očito negdje zapeo.