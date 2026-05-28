Evo što pišu srpski mediji nakon incidenta u kojem je stradao hrvatski igrač

Utakmica Vojvodine i Partizana u finalu srpskog rukometnog prvenstva prekinuta je pri rezultatu 6:5 u korist momčadi iz Novog Sada kada je na parket doletio topovski udar i eksplodirao u blizini hrvatskog rukometaša Frana Milete. Igrači Vojvodine odbili su nastaviti utakmicu te je ona registrirana rezultatom 20:0 za Partizan. Kako su bijelo-crni slavili i u Beogradu, potvrdili su naslov prvaka.

Srpski mediji incident u Novom Sadu nazivaju jednim od najvećih skandala u povijesti tamošnjeg sporta. Kurir piše kako je finale prvenstva obilježio skandal te kako je Partizan postao prvak za zelenim stolom jer se igrači Vojvodine nisu htjeli vratiti na teren. Vojvodina je nakon utakmica izdala priopćenje u kojem je iznijela čak sedam razloga zašto je utakmica neregularna.

Portal B92.net opisao je reakciju igrača u trenutku detonacije. "Odmah su se savili i uhvatili za glave, a utakmica je prekinuta. Nakon prekida gostujući igrači su se vratili, odradili zagrijavanje, čekali rivale, koji više nisu željeli na parket. Time je spuštena zavjesa na ovu rukometnu sezonu."

Nova.rs cijelu situaciju opisuje kao sramotu srpskog rukometa i ističe kako nije bilo svečane dodjele trofeja pobjedniku te kako je incident u Novom Sadu ogromna mrlja za cijeli srpski rukomet.