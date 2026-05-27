Nebo se otvorilo

FOTO Tuča veličine oraha i vjetar koji čupa krovove: Sloveniju pomelo nevrijeme, pogledajte posljedice

Nevrijeme u Sloveniji
Screenshot/Facebook/ARSO
Mateja Papić
27.05.2026.
u 18:50

Sustav nevremena tijekom dana zahvatio je više regija, pri čemu su vatrogasne službe imale brojne intervencije zbog srušenih stabala, oštećenih krovova i prodora vode u objekte.

Sloveniju je pogodio novi val snažnih grmljavinskih nevremena koji se iz zapadnog i središnjeg dijela zemlje postupno premješta prema jugu, uz obilne pljuskove, olujne udare vjetra i lokalnu tuču, izvještava slovenska meteorološka služba Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Kako navodi ARSO, radarski podaci pokazivali su razvoj jačih oborina nad Tolminskim područjem te mogućnost pojave tuče i jakih udara vjetra. Sustav nevremena tijekom dana zahvatio je više regija, pri čemu su vatrogasne službe imale brojne intervencije zbog srušenih stabala, oštećenih krovova i prodora vode u objekte.

Prema izvještajima s terena, tuča je zabilježena u više mjesta, uključujući Tolmin, Kobarid, Bovec i Bled. Lokalno je padala i tuča većih dimenzija, dok su jaki pljuskovi izazvali poplavljivanje objekata i prometnica. Na području Bleda vatrogasci su ispumpavali vodu iz stambenih objekata i građevinskih jama. Poplave uzrokovane oborinskim vodama zabilježene su i u Tolminu te Dupleku, gdje su problemi nastali i na samoj cestovnoj infrastrukturi. Na sjeveroistoku zemlje problem je stvarao jak vjetar koji je rušio stabla i oštećivao krovove. Najviše posla bilo je u Svetoj Ani, Lenartu, Dupleku i Gornjoj Radgoni, gdje vatrogasci i dalje uklanjaju srušena stabla s cesta, a prijavljena su i oštećenja na dimnjacima te krovovima kuća.

ARSO upozorava da su tijekom prolaska oluja mogući kratkotrajni, ali intenzivni pljuskovi te brzi pad temperature i do 10 do 15 stupnjeva Celzija. U višim slojevima atmosfere nad Sloveniju pritječe hladniji zrak, što dodatno destabilizira vremenske uvjete. „Nevrijeme će biti kratkotrajno, ali lokalno intenzivno, s mogućim bujičnim vodama i jakim udarima vjetra“, navode meteorolozi. ARSO je podigao stupanj upozorenja na narančasto za cijelu državu zbog povećanog rizika od grmljavinskih nevremena, tuče i jakih udara vjetra. Prema prognozama, glavnina nevremena trebala bi oslabjeti do večernjih sati, dok se u petak i subotu očekuje stabilnije i sunčanije vrijeme, uz ponovni porast temperatura.

Ova promjena vremena mogla bi se osjetiti i u Hrvatskoj. Naime, DHMZ je ranije upozorio da nakon razdoblja izraženih vrućina, u kojima su temperature u dijelovima Hrvatske prelazile 30 stupnjeva, stiže nagla promjena vremena uz mogućnost lokalno izraženih grmljavinskih nevremena. Za više regija već je izdano žuto upozorenje zbog mogućih pljuskova praćenih grmljavinom, jakim vjetrom i lokalnom tučom. Najizloženiji su unutrašnjost zemlje te dijelovi sjevernog Jadrana, gdje se u kratkom vremenu mogu razviti jači olujni sustavi. Meteorolozi upozoravaju da će nakon stabilnog i vrlo toplog vremena doći do naglog prodora nestabilnog zraka, što može rezultirati lokalno intenzivnim oborinama i kratkotrajnim, ali snažnim nevremenom.

Navijač
Navijač
19:14 27.05.2026.

Ako bude šta u srbiji obavezno javite ,pustite sad Slpveniju.

