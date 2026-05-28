Ukrajini stižu ubojite letjelice. Žele ih od početka rata: 'Ovo je povijesni dan'

Švedska će Ukrajini besplatno donirati 16 borbenih aviona Gripen C/D, dok će Kijev dodatno kupiti još 22 najmodernija Gripena E, potvrdili su u četvrtak švedski premijer Ulf Kristersson i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom zajedničkog obraćanja u zračnoj bazi Uppsala, prenosi Reuters. Sporazum predstavlja jedan od najvećih koraka u jačanju ukrajinskog ratnog zrakoplovstva od početka ruske invazije, a Zelenski je poručio kako Ukrajina dugoročno računa na čak 150 švedskih borbenih aviona. “Za nas je ovo potpuno nova stranica. Potrebni su nam ovi avioni”, rekao je ukrajinski predsjednik.

Prema dogovoru, Švedska će Ukrajini bez naknade predati 16 Gripena C/D, dok će se novi Gripeni E kupovati postupno, a pregovori bi trebali biti završeni do 2030. godine. Kristersson je naveo da bi prve isporuke trebale krenuti 2027., dok Zelenski očekuje da bi prvi avioni mogli stići već unutar sljedećih deset mjeseci.

Ukraine knows how to do the right thing.



Thank you, Sweden! https://t.co/DQYz7790Yv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2026

Ukrajina će uz avione dobiti i paket naoružanja, uključujući projektile dometa većeg od 200 kilometara. Zelenski smatra da bi upravo to moglo znatno otežati djelovanje ruskom zrakoplovstvu. “Vjerujemo da ćemo ruske avione moći potisnuti dalje od našeg teritorija kako više ne bi mogli koristiti navođene bombe protiv Ukrajine”, rekao je, prenosi Kyiv post.

"Ovo je zaista povijesni dan, povijesni događaj za našu suradnju i naše zemlje", rekao je Zelenski. "Riječ je konkretno o eskadrili Gripena za Ukrajinu, što je za nas iznimno važna podrška." Zelenski je dodao kako Ukrajina očekuje da će "prve sposobnosti" steći unutar idućih 10 mjeseci te potvrdio da su ukrajinski piloti već započeli s obukom. "Naši piloti već neko vrijeme prolaze obuku", kazao je, napomenuvši da se sada radi na proširenju infrastrukture za obuku i slanju većeg broja pilota na školovanje u inozemstvo.

Švedski premijer naglasio je kako je protuzračna obrana trenutno najveći prioritet za Ukrajinu te Gripene vidi kao ključno dugoročno rješenje za zaštitu ukrajinskog neba. “Gripen je najbolji i najoptimalniji izbor za Ukrajinu”, poručio je Kristersson. Gripen se smatra isplativijom i fleksibilnijom alternativom skupljim zapadnim lovcima poput američkog F-35. Prednost mu je brzo održavanje te mogućnost djelovanja s improviziranih pista, uključujući obične ceste, što je posebno važno u ratnim uvjetima.

Ukrajinski ministar obrane još je ranije najavio da bi ugovor za kupnju modernih Gripena E mogao biti potpisan “u narednim mjesecima”, nakon što je Europska unija odobrila paket zajmova vrijedan 90 milijardi eura za pomoć Ukrajini. Zelenski je otkrio da je Kijev već izdvojio oko 2,5 milijardi eura upravo za nabavu ovih aviona.

Objava dogovora pozitivno je odjeknula i na tržištu pa su dionice švedskog Saaba, proizvođača Gripena, tijekom dana porasle više od četiri posto. Švedska je od početka rata među najvećim europskim donatorima pomoći Ukrajini. Dosad je poslala vojnu i civilnu pomoć vrijednu oko 13,7 milijardi dolara, a dodatnih 80 milijardi švedskih kruna osigurano je za ovu i sljedeću godinu.