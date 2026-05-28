Englezi sastavili popis najboljih europskih igrača: Na njemu se našao i jedan Hrvat, a predvodi ga Bayernov dvojac

Europska klupska sezona približava se kraju. Preostalo je još samo da Paris-Saint Germain i Arsenal u subotu od 18 sati odluče o novom ili starom prvaku Europe u finalu Ligu prvaka. Obje momčadi pune su odličnih igrača koji su ove sezone dominirali europskim travnjacima.

Novinar i urednici grupacije FootballCoa u kojoj se nalaze ugledni portali Goal.com, Calciomercato, Voetbalzone, Spox i brojni drugi zasto su izglasali 50 najboljih igrača u europskim natjecanjima ove sezone. Na njihovoj listi našao se i jedan hrvatski nogometaš, sjajni Luka Vušković.

19-godišnji hrvatski reprezentativac ovu sezonu proveo je na posudbi u njemačkom HSV-u iz engleskog Tottenhama. Prometnuo se u jednog od najboljih stopera Bundeslige i možda i najvećeg svjetskog talenta na stoperskoj poziciji, uz Paua Cubarsija. Trebao bi biti jak adut Hrvatske na predstojećem Svjetskom prvenstvu, a ovo što su o njemu napisali novinari Goala:

- Navijači Tottenhama nisu imali puno razloga za zadovoljstvo tijekom sumorne sezone, ali nastupi Luke Vuškovića na posudbi u Hamburgu nude nadu za budućnost. Devetnaestogodišnjak je bio impresivan u njemačkom prvoligašu koji je uspješno izbjegao borbu za opstanak, a za svoje je nastupe nagrađen mjestom u momčadi godine Bundeslige.

Ne samo da se pokazao kao dominantan stoper, već je i opravdao očekivanja kao strijelac, zabivši šest golova, najviše od svih braniča u njemačkoj prvoj ligi. U Spursima se nadaju da se interes Barcelone i drugih klubova za hrvatskog reprezentativca neće konkretizirati.

Deset najboljih europskih nogometaša po njihovom mišljenju su:

10. Vitinha (PSG)

9. Bruno Fernandes (Manchester United)

8. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

7. Luis Diaz (Bayern)

6. Ousmane Dembele (PSG)

5. Declan Rice (Arsenal)

4. Kylian Mbappe (Real Madrid)

3. Lamine Yamal (Barcelona)

2. Michael Olise (Bayern)

1. Harry Kane (Bayern)

