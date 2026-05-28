VIDEO Snimili smo trening hrvatske reprezentacije, pogledajte kako je bilo na Rujevici

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak se okupila u zagrebačkom hotelu Sheraton i krenula s pripremama za Svjetsko prvenstvo.

Vatreni su u Rijeci gdje su danas odradili trening na pomoćnom treningu na Rujevici. Tamo je bio naš novinar Željko Janković i pogledate što je snimio.

Hrvatska će se u Rijeci zadržati do šestog lipnja, a u tom će gradu odigrati i pripremnu utakmicu protiv Belgije drugog lipnja. Posljednju pripremu odradit će u Varaždinu proitv Slovenije sedmog lipnja.