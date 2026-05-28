Musk ogorčen na Trumpa i Pentagon: Ovo niste smjeli učiniti u Iranu

Elon Musk posvađao se s Pentagonom – optuživši ih da su prekršili uvjete ugovora sa Starlinkom, civilnim satelitskim internetskim sustavom, koristeći ga za lansiranje dronova protiv Irana. Milijarder i vlasnik SpaceX-a , koji se nedavno vratio u naklonost Donalda Trumpa, rekao je da je ministarstvo obrane "nepravilno koristilo" Starlink angažirajući ga za vojne operacije.



Musk je iznio tu tvrdnju nakon što se pojavilo izvješće u kojem se tvrdi da je SpaceX od Pentagona zatražio značajno povećanje cijene za korištenje Starlinka za navođenje američkih jurišnih dronova tijekom rata u Iranu. Čelnici SpaceX-a rekli su da američka vojska plaća oko 5.000 dolara po terminalnoj vezi, dok je zapravo koristila višu razinu usluge vrijednu bliže 25.000 dolara, rekli su anonimni izvori za Reuters.