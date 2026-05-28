ŽESTOKI SUKOB

Musk ogorčen na Trumpa i Pentagon: Ovo niste smjeli učiniti u Iranu

Autor
Danijel Prerad
28.05.2026.
u 17:22

SpaceX je od Pentagona zatražio značajno povećanje cijene za korištenje Starlinka za navođenje američkih jurišnih dronova tijekom rata u Iranu

Elon Musk posvađao se s Pentagonom – optuživši ih da su prekršili uvjete ugovora sa Starlinkom, civilnim satelitskim internetskim sustavom, koristeći ga za lansiranje dronova protiv Irana. Milijarder i vlasnik SpaceX-a , koji se nedavno vratio u naklonost Donalda Trumpa, rekao je da je ministarstvo obrane "nepravilno koristilo" Starlink angažirajući ga za vojne operacije.

Musk je iznio tu tvrdnju nakon što se pojavilo izvješće u kojem se tvrdi da je SpaceX od Pentagona zatražio značajno povećanje cijene za korištenje Starlinka za navođenje američkih jurišnih dronova tijekom rata u Iranu. Čelnici SpaceX-a rekli su da američka vojska plaća oko 5.000 dolara po terminalnoj vezi, dok je zapravo koristila višu razinu usluge vrijednu bliže 25.000 dolara, rekli su anonimni izvori za Reuters.

dronovi Elon Musk pentagon

