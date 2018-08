Zvijezda Tottenhama pod pritiskom: Uzmi zlato ili ideš u vojsku!

Zvijezda Tottenhama Son Heung-min je sve bliži 27. rođendanu što za njega i nije dobra vijest jer u Južnoj Koreji svi muškarci moraju odslužiti vojni rok do svoje 27. godine, a napadač je 8. srpnja napunio 26 godina, piše Goal.

Malo vremena je Sonu preostalo da izbjegne vojni rok, a posljednja prilika su mu Azijske igre na kojima mora osvojiti zlato s Južnom Korejom. Samo tako će dobiti izuzeće i biti oslobođen od služenja u korejskoj vojsci.

Ako ne uspije osvojiti prvo mjesto s reprezentacijom, Son će morati prekinuti svoju nogometnu karijeru na nekih dvadesetak mjeseci koliko prosječno traje služenje vojnog roka u Južnoj Koreji.

Bila bi to velika šteta za napadača koji trenutno igra u vrhunskoj formi, a i pitanje je kakav bi utjecaj na njega ostavio velik period neigranja.

Napadač Spursa je nedavno produžio ugovor s klubom, a žao mu je što propušta početak sezone zbog nastupa na Azijskim igrama, koje od 18. kolovoza do 2. rujna traju u Jakarti.

- Neizmjerno sam zahvalan klubu na svemu. Oni su mi pružili pravu priliku, ovdje se osjećam sjajno, i zato nisam puno razmišljao oko potpisivanja novog ugovora. Žao mi je što neću biti s momčadi na početku sezone, ali dolazim odmah nakon završetka Azijskih igara - rekao je Son.

Korejac tvrdi i da naporna sezona nije ostavila traga na njemu.

- Odmorio sam se nakon Svjetskog prvenstva, osjećao sam se odmornim i kad sam stigao u Englesku na početak priprema. Neizbježno je za nogometaše da puno putuju i da se malo odmaraju, to je naš život i na to sam naviknut. Znam da se moram brinuti o svom tijelu, a to i radim.

Son se danas priključio korejskoj reprezentaciji i odradio prvi trening.