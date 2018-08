Mandžo, hvala za sve! Podvig iz 2014. zauvijek ostaje zapisan

Mario Mandžukić drugi je u nizu vatrenih koji je nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji odlučio reći zbogom reprezentaciji. Prethodno je to napravio Vedran Ćorluka.

Mandžina odluka o povlačenju ipak je pomalo iznenađujuća, jer još u Rusiji je rekao da planira igrati tri, četiri godine vrhunskog nogometa. No, iz reprezentacije je odlučio otići na vrhuncu, nakon osvojenog srebra u Rusiji.

Iza Mandžukića je 89 nastupa za reprezentaciju i 33 gola. Za vatrene je debitirao 17. studenog 2007. u porazu od Makedonije 0:2, a prvi gol je zabio 10. rujna 2008. u porazu 1:4 od Engleza.

Zabio je Mandžo mnoge važne golove, Talijanima, Turcima, Srbima, Ircima, Gruzijcima, Islanđanima, Fincima.

Na velikim natjecanjima igrao je četiri puta, iza njega su dva Eura i dva Svjetska prvenstva. U prvom nastupu na velikim natjecanjima, Euru 2012., odmah je zabio dva gola i to u pobjedi nad Irskom. Dvije godine kasnije u Brazilu s dva gola Kamerunu postao je prvi Hrvat koji je na utakmici SP-a zabio dva gola.

Za reprezentaciju je zabio dva hat-tricka i to San Marinu i Kosovu. Triput je bio i kapetan reprezentacije, u utakmicama protiv Gibraltara, Finske i Sjeverne Irske.

No, sad je to dio povijesti, jedna velika vatrena karijera došla je svome kraju, na svom vrhuncu! Šteta, no Mandžo hvala ti za sve...