Katastrofa za BiH uoči početka svjetskog prvenstva: Doznali su loše vijesti i doživjeli težak udarac

Jako loše vijesti pogodile su prezentaciju Bosne i Hercegovine uoči Svjetskog prvenstva. Iz Njemačke su objavljene informacije da je Haris Tabaković, jedan od ključnih napadača susjeda, pretrpio ozbiljnu ozljedu gležnja u posljednjem prvenstvenom nastupu svoje momčadi protiv Hoffenheima.

Susret je završio uvjerljivom pobjedom njegovog kluba rezultatom 4:0, no slavlje je zasjenila teška ozljeda bh. reprezentativca koji propušta Mundijal. Tabaković se ozlijedio u 72. minuti nakon duela s Ozanom Kabakom, a prema informacijama iz BiH slomio je kost u području skočnog zgloba. Trenutačno nosi gips, a početne prognoze govore kako bi s terena mogao izbivati i do šest mjeseci.

Kako se navodi u medijima, pauza bi mogla trajati najmanje tri mjeseca, dok postoji mogućnost znatno duljeg izbivanja ako se igrač odluči na operativni zahvat, što mu liječnici navodno savjetuju. U tom scenariju, oporavak bi se mogao produžiti i do šest mjeseci tako da bi se vratio tek u zimskom dijelu sezone.