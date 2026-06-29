Zvijezda Kanade u godinu dana izgubio oba roditelja: 'Sada za svaku utakmicu imam razlog'

Stephen Eustáquio, reprezentativac Kanade, niej mogao zamisliti bolji scenarij. Njegova reprezentacija plasirala se prvi put u povijesti u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva a on je postigao pobjedonosni pogodak. I k svemu tome u gradu u kojem trenutačno profesionano igra za momčad Los Angelesa.

Rođen je u Leamingtonu, malom gradu u Ontariju. Roditelji, Armando i Esmeralda, bili su portugalski imigranti koji su se preselili u Kanadu u potrazi za boljim životom. Otac je radio na brodovima koji su plovili između Engleske i Francuske, provodeći po dva tjedna na moru, a dva kod kuće, dok je majka radila u lokalnoj tvornici. Nogomet je, međutim, bio veza s korijenima. Stephen je prve korake napravio u lokalnom klubu u Leamingtonu, ali kada mu je bilo sedam godina, obitelj se vratila u Portugal. Tamo, u zemlji svojih predaka, razvio je vještine koje će ga kasnije lansirati u profesionalne vode. Krenuo je iz amaterskog kluba Nazarenos, probijajući se kroz niželigaške klubove poput Torreensea i Leixõesa, strpljivo gradeći karijeru.

Prelaskom u prvoligaša Chaves 2018. godine, Eustáquio je napokon dobio priliku pokazati svoj talent na najvećoj portugalskoj sceni. Njegove igre privukle su pažnju, a Vítor Severino, tadašnji pomoćni trener, opisao ga je kao "tipičnog igrača iz La Masije, iz Barcelone", aludirajući na njegovu tehniku i nogometnu inteligenciju. U siječnju 2019. uslijedio je transfer u meksički Cruz Azul, potez koji je trebao biti kruna njegova uspona. Umjesto toga, pretvorio se u noćnu moru. Na svom debiju, samo nekoliko minuta nakon ulaska u igru, doživio je tešku ozljedu prednjih križnih ligamenata koja ga je s terena udaljila gotovo devet mjeseci. Bio je to brutalan udarac, trenutak koji je mogao uništiti karijeru. Ironično, upravo je tijekom tog mračnog perioda oporavka donio jednu od najvažnijih odluka: nakon što je u mlađim kategorijama predstavljao Portugal, u veljači 2019. obvezao se igrati za seniorsku reprezentaciju Kanade.

Nakon oporavka, vratio se u Portugal, prvo na posudbu, a zatim i trajno u Paços de Ferreiru. Tamo je ponovno pronašao svoju formu i postao jedan od najboljih veznjaka lige, vodeći klub do povijesnog petog mjesta i kvalifikacija za europska natjecanja. Njegove izvedbe nisu prošle nezapaženo, a u siječnju 2022. godine ostvario je san svakog dječaka u Portugalu - potpisao je za Porto. Istovremeno, postajao je nezamjenjiv kotačić u stroju kanadske reprezentacije. Bio je jedan od ključnih igrača u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022., natjecanje na koje se Kanada plasirala prvi put nakon 36 godina. Njegove asistencije Cyleu Larinu u ključnim utakmicama protiv Meksika i Jamajke upisane su u anale kanadskog nogometa. Činilo se da je napokon sve sjelo na svoje mjesto. Bio je zvijezda u jednom od najvećih europskih klubova i heroj nacije. No, sudbina je imala druge, okrutnije planove.

Njegova majka Esmeralda bila je stup njegove karijere. Od vožnji na treninge kao petogodišnjaku do pomnih analiza njegovih utakmica, bila je njegov najveći oslonac. Kada je potpisao za Porto, uspostavili su ritual. Dan prije svake domaće utakmice, posjetila bi ga kod kuće, donijela domaći obrok i pružila mu utjehu razgovorom koji i danas čuva u srcu. Godine 2022. stigla je razarajuća vijest: Esmeraldi je dijagnosticiran tumor na mozgu. Eustáquio je odmah iskoristio svoje resurse u Portu kako bi joj osigurao najbolje moguće liječenje, ali njezino se stanje pogoršavalo. Nije ga mogla gledati na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Pred kraj života, gotovo je potpuno izgubila sposobnost govora.

- Patila je. Došlo je do točke kada to više nije bilo zdravo ni za nju. Nije bilo zdravo za mog oca koji je bio uz nju cijelo vrijeme. Nije bilo zdravo za nas - tiho je rekao. U travnja 2023. godine, Eustáquio se pripremao za domaću utakmicu protiv Santa Clare. Znao je da majka neće biti uz njega, ali očekivao je vidjeti oca Armanda, brata Maura i djevojku Constançu na tribinama. Kada je izašao iz tunela i stao s momčadi, pogledao je prema mjestima gdje su uvijek sjedili. Bila su prazna. Obuzeo ga je strah. Ono što nije znao jest da je njegova majka preminula nekoliko sati prije utakmice. Lokalna televizija već je objavila vijest. Mnogi na stadionu su znali. U 56. minuti, trener Sérgio Conceição ga je izvadio iz igre. Bio je potpuno spreman i igrao je dobro, ali trener je znao. Rekao mu je samo da se majčino stanje pogoršalo. Dok je koračao prema svlačionici, vidio je svoju djevojku i majčinog liječnika kako ga čekaju. Tada je shvatio da je otišla.

Conceição mu je ponudio dva tjedna odmora, ali on je to odbio. Želio je nastaviti igrati, sada za svog oca. Armando je bio tiha snaga obitelji. Njegov posao na trajektima značio je da je često propuštao sinovljeve utakmice u djetinjstvu, ali taj novac je financirao Stephenov nogometni san. Kasnije, kao profesionalac, razgovori s ocem nakon utakmica bili su nešto čemu se najviše veselio. Armando je postao gorljivi navijač Porta, a njihove analize postale su tradicija. No, tuga je bila preteška. Godinu dana nakon Esmeraldine smrti, krajem travnja 2024., Armando se vratio s posla u Francuskoj i osjetio bol u ramenu. Liječnici su mislili da je riječ o uklještenom živcu. Tri tjedna kasnije, doživio je srčani udar i preminuo. U manje od godinu dana, Eustáquio je ostao bez oba roditelja. Tuga je bila nemjerljiva. Klub mu je ponovno ponudio odmor, ali on je opet inzistirao na igranju. Tiha kuća bila je previše bolna. Nogomet je postao njegovo utočište, jedino mjesto gdje je mogao umiriti opterećeni um.

Copa América bio je njegov prvi veliki turnir od očeve smrti. Neki su se bojali da će emocionalni pritisak biti prevelik, no dogodilo se suprotno. Igranje za Kanadu pomoglo mu je da se nosi s gubitkom na način koji nije mogao ni zamisliti. Život je, naučio je, prekratak. Svaki dan, svaki trening postao je prilika.

U jeku obiteljske tragedije dogodio se i tračak svjetlosti. U travnju, netom prije Armandove smrti, rodila se njegova kći Benedita. Njegov otac je uspio upoznati svoju unuku. Očinstvo mu je dalo novi smisao. Sada razumije žrtve koje su njegovi roditelji podnosili - majčine sate u automobilu, očeve iscrpljujuće tjedne na moru. Svaka njihova odluka bila je donesena s mišlju na djecu. Sada on čini isto za Beneditu.

- Sada kada sam odgovoran za obitelj, moja je odgovornost dati im uvjete za budućnost. Svaki trening koji imam, svaka utakmica, možda nisam lud za tim, ali istovremeno razumijem da je ovo velika prilika da napravim korak naprijed kojim mogu pomoći svojoj obitelji - zaključuje.