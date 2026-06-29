Teške optužbe protiv trenera i zataškavanje kluba nakon tragične smrti nogometašice

Tragična priča Maddy Cusack, talentirane 27-godišnje nogometašice i najdugovječnije igračice u povijesti Sheffield Uniteda, nije samo priča o prerano ugašenom životu, već i o mračnoj strani profesionalnog sporta. Pronađena je mrtva u svom domu 2023. godine, a policija je ubrzo potvrdila da nema sumnjivih okolnosti. No, za njezinu obitelj, roditelje Davida i Deborah, ovo nije bio kraj, već početak borbe za istinu. Ubrzo nakon smrti, podnijeli su klubu detaljnu žalbu na sedam stranica u kojoj su iznijeli teške optužbe na račun trenera Jonathana Morgana. Prema njihovim tvrdnjama, mentalno zdravlje njihove kćeri, koja do tada nije imala povijest psihičkih problema, drastično se pogoršalo tijekom sedam mjeseci koji su prethodili njezinoj smrti. To se razdoblje poklapalo s dolaskom Morgana na klupu Sheffield Uniteda u veljači 2023. godine. Obitelj vjeruje da je upravo njegov dolazak bio okidač koji je doveo do tragedije, a njihove riječi, izrečene s boli i uvjerenjem, odjekuju i danas: Maddy bi još uvijek bila s nama da on nije bio imenovan.

Tijekom sudskih ročišta koja su uslijedila, na vidjelo su izašli potresni detalji koji potkrepljuju tvrdnje obitelji. Svjedočenja bivših suigračica Maddy Cusack slikaju uznemirujuću sliku Morganovog stila vođenja, koji su mnogi opisali kao zlostavljački i manipulativan. Dean Armstrong, odvjetnik obitelji Cusack, na preliminarnom saslušanju izjavio je da će se istraga usredotočiti na Morganovo "zlostavljačko ponašanje". Prema svjedočenju bivše vratarke Fran Kitching, Morgan je tijekom jedne utakmice vikao na Maddy: "Oduvijek si jebena luđakinja." Druga suigračica, Nat Johnson, prisjetila se utakmice protiv Leicestera, kluba koji je Morgan ranije vodio, kada je s aut-linije dobacio Maddy: "Još uvijek si psiho, Maddy."

Jonathan Morgan, koji se na jednom od saslušanja pojavio putem video-veze zastupajući sam sebe, odbacio je sve optužbe, tvrdeći da je žrtva "lova na vještice" i "manipulacije informacijama" s ciljem stvaranja narativa protiv njega. Ustvrdio je da je istraga Engleskog nogometnog saveza (FA) prikupila dokaze od "jednostranog izbora svjedoka" koje je, prema njemu, pronašla obitelj Cusack. Pokušao je diskreditirati svjedoke, navodeći da su mnogi od njih imali osobne razloge za animozitet prema njemu. Za Fran Kitching je, primjerice, tvrdio da mu zamjera jer joj je propao transfer u Leicester dok je on bio tamo menadžer. Za druge je rekao da su to igračice koje je on otpustio iz momčadi. Uvijek je tvrdio da je imao normalan radni odnos s Maddy Cusack i da joj je pokušavao pomoći u karijeri, kombinirajući njezine obveze kao igračice i zaposlenice u marketinškom odjelu kluba. Njegova obrana svodi se na to da su optužbe neutemeljene i da je njegova uloga u njezinom životu bila pozitivna.

Međutim, uloga kluba Sheffield United u cijeloj priči postavlja dodatna ozbiljna pitanja. Nakon pritužbe obitelji Cusack, klub je angažirao vanjsku tvrtku Safecall, specijaliziranu za istrage o zviždačima, da provede neovisnu istragu. Tu je istragu vodio Dennis Shotton, umirovljeni policijski nadzornik. U prosincu 2023. godine, izvršni direktor kluba, Stephen Bettis, obavijestio je obitelj da je istraga zaključena i da nisu pronađeni dokazi o zlostavljanju ili neprimjerenom ponašanju prema Maddy ili bilo kojoj drugoj igračici. Morgan je oslobođen svih optužbi. Ipak, obitelj Cusack bila je zgrožena kvalitetom Shottonovog izvješća, koje im nikada nije dano na uvid u cijelosti. U korespondenciji s obitelji, Shotton je pogrešno napisao i ime i prezime preminule nogometašice ("Madeline Cussack"), zamijenio imena drugih uključenih osoba te, u dva navrata, njezinog oca Davida nazvao zaposlenikom kluba. Ove temeljne pogreške bacile su ozbiljnu sumnju na vjerodostojnost i temeljitost cijele istrage koju je naručio klub.

Ono što dodatno kompromitira klub jest otkriće da su bili upozoreni na Morganovo ponašanje mjesecima prije smrti Maddy Cusack. Jedna od njezinih suigračica, Ellie Wilson, podnijela je službenu žalbu protiv Morgana krajem sezone 2022./23. U svojoj prijavi, navela je da je i sama bila izložena "zanemarivanju i izolaciji" od strane trenera te je izrazila ozbiljnu zabrinutost za druge. "Njegovo jasno zanemarivanje dobrobiti igračica moglo bi biti opasno za mentalno zdravlje drugih igračica", napisala je, dodavši: "Znam pouzdano da nisam prva koja je bila podvrgnuta lošem tretmanu od strane Jonathana i čvrsto vjerujem da neću biti ni posljednja ako se to ne riješi."

Umjesto da provede temeljitu istragu, klub je riješio njezinu žalbu financijskom nagodbom koja je uključivala klauzulu o tajnosti (NDA), čime joj je zabranjeno da javno govori o svojim iskustvima. Ovaj postupak ne samo da je ušutkao žrtvu, već postavlja pitanje zašto interna klupska istraga nakon Maddyna smrti nije pronašla nikakve nepravilnosti, iako je klub očito posjedovao informacije o prethodnim pritužbama.

Problemi Jonathana Morgana nisu počeli u Sheffieldu. Istraga Engleskog nogometnog saveza, koja je razgovarala s više od 40 svjedoka iz Sheffielda, Leicestera i Burnleyja, klubova u kojima je Morgan radio, otkrila je obrazac kontroverznog ponašanja. Još dok je bio u Leicesteru, protiv njega su podnesene dvije pritužbe. Prva je završila financijskom nagodbom i klauzulom o tajnosti za jednu igračicu prve momčadi. Druga je istraga pokrenuta nakon anonimnog pisma upravi kluba i FA-u, u kojem se navodio niz problema u svlačionici, uključujući tvrdnje da je Morgan javno raspravljao o svojim seksualnim podvizima. Iako ga je ta istraga oslobodila, sumnje su ostale. Na kraju, Morgan je dobio otkaz u Sheffield Unitedu u veljači 2024. godine, ne zbog optužbi vezanih uz Maddy Cusack, već nakon što je The Athletic otkrio da je bio u tajnoj trogodišnjoj vezi s jednom igračicom dok je bio menadžer u Leicesteru. Igračica je tvrdila da je imala 17 godina kada je veza započela, dok je on bio u kasnim dvadesetima, optužujući ga da je iskoristio njezinu nezrelost. Morgan je priznao vezu, ali je tvrdio da je djevojka imala 18 godina.

Dok se obitelj Cusack i dalje bori za pravdu, pravni procesi se nastavljaju. Istraga o smrti, koja je trebala započeti u siječnju, odgođena je za više od šest mjeseci zbog, kako su odvjetnici obitelji rekli, "potpuno neprihvatljivih" kašnjenja od strane Sheffield Uniteda u dostavljanju ključnih dokumenata. Klub je paket od 699 stranica dostavio obitelji tek sredinom prosinca, ostavljajući im premalo vremena za pripremu preko blagdana. Istovremeno, Engleski nogometni savez završio je svoju opsežnu istragu, a izvješće je predano neovisnom pravnom savjetniku na procjenu prije nego što se odluči o mogućim disciplinskim mjerama. Jonathan Morgan je u istrazi o smrti dobio status "zainteresirane strane", što mu omogućuje da iznosi dokaze i ispituje svjedoke. Tragedija Maddy Cusack tako je postala bolan simbol sistemskih problema u ženskom nogometu - od zlouporabe moći i nedostatka zaštitnih mehanizama za igračice do klupske kulture koja, čini se, prečesto stavlja reputaciju ispred dobrobiti svojih sportašica. Borba njezine obitelji postala je borba za sve one koji se osjećaju bespomoćno unutar sustava koji bi ih trebao štititi.