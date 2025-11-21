Naši Portali
PADA BUDŽET

Zvezdu će ova odluka koštati milijune: Srpski prvak mora naći novog sponzora

Beograd: Prva utakmica doigravanja za Ligu prvaka između FK Crvene zvezde i FC Pafosa
Dusan Milenkovic
VL
Autor
Večernji.hr
21.11.2025.
u 16:52

Klub će tako morati potražiti novog glavnog sponzora na kraju aktualne sezone, a iznos koji im je isplaćivao Gazprom teško će nadomjestiti

Ruski naftni gigant Gazprom uskoro se povlači iz Srbije, odnosno raskinut će ugovor s Naftnom industrijom Srbije (NIS). Logičnim se onda čini i da Gazprom prekine sa svim poslovima u Srbiji pa tako i da prestanu sponzorirati tamošnjeg nogometnog prvaka Crvene Zvezde.

Gazprom je glavni sponzor Zvezde od 2010. te je srpski klub of te suradnje ukupno zaradio između 50 i 60 milijuna eura u tom razdoblju. Prema financisjkim izvješćima, ruska tvrtka je u posljednje dvije godine financirala Zvezdu s 5.9 milijuna eura godišnje.

Klub će tako morati potražiti novog glavnog sponzora na kraju aktualne sezone, a iznos koji im je isplaćivao Gazprom teško će nadomjestiti. Gazpromov logo nalazi se na dresu Zvezde kao i na stadionu, a pitanje je hoće li tamo stajati i na početku sljedeće sezone.

Zvezda i Gazprom tri puta su produljivali ugovor, a posljednji puta u rujnu 2022., no financijski detalji nisu objavljeni.

