JE LI MOGUĆE?

Navijači ne mogu vjerovati što se dogodilo jednom od najboljih nogometaša svijeta, situacija je bizarna

Premier League - Manchester United v Chelsea
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
21.11.2025.
u 13:26

Premda je njegov oporavak od ozljede prepone pri kraju, veznjak Chelsea Cole Palmer (23) morat će odgoditi povratak na teren nakon što je kod kuće slomio prst na nozi

Menadžer londonskog kluba Enzo Maresca je na konferenciji za medije otkrio kako je mladi veznjak slomio mali prst na lijevoj nozi nakon što je kod kuće slučajno udario u vrata.

"Nažalost, prije dva dana imao je nesreću kod kuće slomivši prst na nozi. Razočaravajuće je, ali takve se stvari događaju," kazao je talijanski stručnjak.

Palmer će sigurno propustiti subotnji ogled protiv Burnleyja, ogled protiv Barcelone u Ligi prvaka u utorak, te derbi protiv Arsenala iduće nedjelje.

"Bio je vrlo blizu povratka nakon problema s preponama. Što je jako dobro, ali onda se dogodio ovaj problem s prstom na nozi. Nije ništa ozbiljno, ali treba mu još malo vremena za oporavak," dodao je Maresca.

Londonski "Bluesi" trenutačno se nalaze na trećem mjestu Premier lige sa 20 bodova, šest manje od vodećeg Arsenala, dok su u Ligi prvaka na 12. poziciji sa sedam bodova iz četiri kola.
