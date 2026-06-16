VIDEO Nakon tučnjave u New Yorku, alžirski navijači priredili ludnicu u Kansas Cityju

Nakon što su se danas tijekom dana na društvenim mrežama pojavile snimke tučnjave u New Yorku, između alžirskih i argentinskih navijača, sada nam dolaze puno vedriji kadrovi, ovoga puta iz Kansas Cityja, gdje se utakmica između Alžira i Argentine i igra.

Naime, na društvenoj mreži X osvanula je snimka alžirskih navijača koji utakmicu čekaju s nestrpljenjem, uz velike količine vatrometa i bengalki. Na snimci se vidi kako je atmosfera odlična, no neki su u komentarima izrazili nezadovoljstvo i zabrinutost zbog tolike količine pirotehnike. "Mogli su izazvati požar, što dovraga rade paleći toliki plamen parku", "To nije lijepo ponašanje.", kažu neki od kritičara ovakvog slavlja. Bilo je i onih pozitivnih, pa je tako jedan od komentatora napisao: "Živim u Kansas Cityju i upoznao sam nekoliko alžirskih navijača ovdje koji su prijateljski raspoloženi i dobro se zabavljaju. Drago nam je što ste nam gosti, zabavite se i želim vam sreću vašem timu."

Ponovimo, Alžir i Argentina večeras od 3:00 po srednjoeuropskom vremenu otvaraju svoj nastup na SP-u u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a s njima se još u grupi nalaze Austrija i Jordan.

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