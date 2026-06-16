FOTO Kockice preplavile Dallas: Vatreni će protiv Engleza imati moćnu podršku s tribina

Atmosfera u Dallasu već se zahuktava uoči velikog okršaja Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu. Hrvatski navijači polako pristižu u grad domaćin, a uoči utakmice u srijedu koja počinje u 22 sata po hrvatskom vremenu, u gradu se već mogu vidjeti brojna obilježja u prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama.

Uz pjesmu, fotografiranje i druženje, navijači stvaraju sjajnu atmosferu te s nestrpljenjem iščekuju dvoboj Vatrenih protiv jednog od najvećih suparnika. Dallas je tako dan uoči utakmice obojen hrvatskim bojama, a dojmovi i prizori koje šalju naši navijači svjedoče kako podrške izdaleka neće nedostajati. S velikim optimizmom i vjerom u dobar rezultat, navijači su već sada pokazali da će Vatreni i u Sjedinjenim Američkim Državama imati glasnu podršku s tribina.