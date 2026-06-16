VIDEO Večernjakov novinar iz SAD-a otkriva sastav za Engleze, Dalić je pripremio iznenađenje

Večernjakova specijalna emisija posvećena Svjetskom prvenstvu počinje danas u 13 sati. Gost emisije je Večernjakov novinar Edi Džindo, koji se nalazi u bazi hrvatske nogometne reprezentacije u Alexandriji.

Džindo je gledateljima prenio najnovije informacije iz reprezentativnog kampa, atmosferu među vatrenima uoči početka turnira te dojmove iz američke savezne države Virginije, gdje se hrvatska reprezentacija priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu.

- Energija u kampu je jako dobra. Možemo vidjeti osmijehe i zezancije između igrača. Najglasniji u tome je Luka Modrić koji sve to pokreće. Najviše se razglaba o formaciji, hoćemo li igrati s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji. No, puno se toga skriva kako Englezi ne bi došli do informacija - rekao je Džindo i otkrio sastav u kojem se Musa može najaviti kao iznenađenje.

- Hrvatska bi trebala startati u sustavu Livaković, Gvardiol, Vušković, Šutalo, Stanišić, Perišić, Modrić, Kovačić, Petar Sučić, Baturina i Musa. Tako bi iskoristio kućnu prednost jer igramo u Dallasu, gradu u kojem on nastupa. To je prema onome što smo uspjeli iskopati. Dilema je vezni red, upitan je Kovačić, ali se neki igrači bore za to da on ima mjesto u prvom sastavu.

Baturina?

- On je uvijek na treninzima u grupi u kojoj su Perišić, Modrić, Kramarić i Kovačić. Vidim i da je na treninzima stalno s Modrićem koji mu stalno daje savjete. Čini mi se da je on označen kao glavni projekt reprezentacije, naravno uz Luku Vuškovića.

Hoće li psihološki pritisak biti na mladom Vuškoviću?

- Nitko ne doživljava to što on ima 19 godina. Svi se prema njemu odnose kao prema senatoru, a i on se odlično drži pa bih donio zaključak da kod njega pritisak ne postoji i da je njegova glava 10 razina ispred nekoga u njegovoj dobi. S trojicom u zadnjoj liniji najvažniju ulogu ima Gvardiol, a s četvoricom bi preuzimao kreaciju od Modrića i Kovačića.

Kakvi su uvjeti?

- Ogromna vlaga i težina. Strašno težak zrak i prvi trening je bio najteži. Ja sam se u jednom trenutku osjećao kao da ću pasti u nesvijest. Kasnije su se igrači prilagodili, a i vrijeme se poboljšalo.