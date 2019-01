'Žuta podmornica' tone prema drugoj ligi, Čop do boda protiv Valencije

U posljednjoj utakmici subotnjeg programa 19. kola španjolskog nogometnog prvenstva Getafe je s 2-1 (0-0) slavio na gostovanju kod Villarreala, u dvoboju u kojem su gosti postigli autogol, a domaća momčad promašila kazneni udarac u sudačkoj nadoknadi.

Gosti su poveli u 52. minuti preko Moline. U 75. minuti je Villarreal izjednačio, ali strijelac je bio branič Getafea Cabrera koji je poslao loptu pokraj svog vratara. No, Getafe je u 89. minuti ponovno imao tri boda u džepu pogotkom Angela koji je ušao tri minute prije. No, Villarreal je imao priliku za izjednačenje u drugoj minuti sučevog vremena. Bod 'žutoj podmornici' mogao je donijeti Ekambi, ali je iz kaznenog udarca plasirao loptu preko grede.

Nogometaši Valladolida osvojili su važan bod na gostovanju kod Valencije odigravši 1-1. Domaća momčad je u 54. minuti mogla do vodstva, ali je gostujući vratar Masip obranio kazneni udarac Rodrigu, a odmah potom spriječio i Minu da odbijenu loptu pospremi u mrežu. Valencia je ipak povela u 71. minuti, kad je na ubacivanje Solera pogodak s desetak metara postigao Parejo. No, Valladolid je došao do izjednačenja u 82. minuti, kad je Alcaraz s više od 25 metara sjajno izveo slobodan udarac i pogodio desni gornji kut Valencijinih vrata.

Od 79. minute u momčadi Valladolida bio je i hrvatski napadač Duje Čop.

Bodove su podijelili Girona i Alaves odigravši 1-1. Stuani je donio prednosti Gironi u 12. minuti, a konačnih 1-1 postavio je Baston u 51. minuti.

Leganés je kao domaćin pobijedio Huescu sa 1-0, a pobjednički pogodak postigao je En Nesyri u 73. minuti.

Na ljestvici vodi Barcelona s 40 bodova, ispred Atletico Madrida s 35, Seville s 33 i Alavesa s 32. Real Madrid je peti s 30 bodova, a Getafe je šesti s 28. Na začelju, u zoni ispadanja su Rayo Vallecano s 19, Villarreal sa 17 i Huesca s 11 bodova.

U nedjelju su na rasporedu četiri utakmice, a sastaju se: Atletico Madrid - Levante (12 sati), Athletic Bilbao - Sevilla (16.15), Barcelona - Eibar (18.30) i Betis - Real Madrid (20.45).

