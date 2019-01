Modrić ide u talijanskog velikana, bit će posljednji kotačić u pohodu na Ligu prvaka?

Aaron Ramsey posljednja je Juventusova kupnja kojom su pojačali ionako snažan vezni red, ali torinski klub se neće zadovoljiti samo uslugama velškog igrača.

Kako piše talijanski Sport Mediaset talijanski prvak osim dominacije u Serie A, želi osvojiti i Ligu prvaka, a u tome bi im pomogao Luka Modrić.

Modriću ugovor s Realom istječe u lipnju sljedeće godine i do sada se Inter u kojem već igraju trojica Hrvata (Brozović, Perišić i Vrsaljko) spominjao kao favorit za njegov dolazak, ali u igru su se sad uključili i Bianconeri.

Juventus are interested in signing Ballon d'Or winner Luka Modric, The Bianconeri have made some inquiries of his situation at Real Madrid. His current contract with the Spanish club expires in 2020 & He does not seem intent on signing a new contract. [SportMediaset] pic.twitter.com/Fs7JkWFiQI