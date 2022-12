Zubčić: 'Nakon dugo vremena uspio sam odvoziti oba 'laufa' kako sam htio'

Napokon sam povezao dvije vrlo dobre vožnje, rekao je hrvatski skijaš Filip Zubčić nakon osmog mjesta u veleslalomu ovog ponedjeljka, u talijanskoj Alta Badiji.

U nedjelju i ponedjeljak Zubčić je u dvije utrke veleslaloma u Svjetskom kupu ostvario dva plasmana među deset najboljih. Nakon desetog mjesta plasirao se na osmu poziciju.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS Alpine Skiing - FIS Ski World Cup - Men's Giant Slalom - Alta Badia, Italy - December 18, 2022 Croatia's Filip Zubcic in action during the Men's Giant Slalom REUTERS/Alessandro Garofalo Photo: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

- Sretan sam i zadovoljan nakon ova dva nastupa u Alta Badiji. Nakon dugo vremena uspio sam odvoziti oba 'laufa' kako sam htio. Istina, u prvoj vožnji mogao sam biti i bolji, bilo je nekih grešaka, no u drugoj sam maksimalno napao. Bez greške sam odradio taj dio utrke i ušao u cilj prvi s velikom prednosti - rekao je Zubčić koji je na kraju zaostao 1.77 sekundu za pobjednikom Marco Odermattom.

- Bila su ovo dobra dva dana za mene i napokon jedan lagani korak prema naprijed. Dobro se osjećam i vjerujem kako ću u idućim utrkama biti još bolji - dodao je Zubčić.