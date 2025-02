Zrinka Ljutić prvi put nastupa sa sestrom Dorom i najavljuje: Idem na sve ili ništa

Premda Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju u austrijskom Saalbachu traje još od 4. veljače, najveća svjetska smotra skijaša za Hrvatsku je započela u ovu srijedu. Zapravo, trebalo je započeti kvalifikacijskim utrkama ženskog veleslalom u kojima je trebala nastupiti 19-godišnja Dora Ljutić no ta je utrka otkazana. A ot znači da će mlađa sestra naše najveće uzdanice Zrinke Ljutić u četvrtak nastupiti u glavnoj utrci izravno. Po prvi put na velikom natjecanju zajedno sa svojom, sad već vrlo uspješnom, starijom sestrom.

Osim u četvrtak (u 9.45 i 13.00)), Zrinka će na stazu i u subotu u slalomu, u kojem će biti jedna od kandidatkinja za medalje. Premda uloga favoritkinje nerijetko nije ugodna jer donosi dodatni psihološki teret, Zrinka od toga jednostavno ne može pobjeći. Ne samo zbog toga što ove sezone ima tri pobjede (Semmering, Kranjska Gora, Courchevel) nego i stoga što je trenutačno druga slalomašica svijeta iza prilično konstantne 25-godišnje Švicarke Camille Rast, koja je na svim ovosezonskim slalomskim utrkama osvajala bodove plasiravši se između prvog i petog mjesta.

Treća je Wendy Holdener, četvrta Katharina Liensberger, peta Lena Duerr, šesta Sara Hector, i to su sve skijašice među kojima treba tražiti moguću svjetsku prvakinju. No ne zaboravimo ni povratnicu nakon ozljede, najveću skijašicu današnjice, Mikaelu Shiffrin, koja u Saalbach možda i nije došla u najboljoj formi, no ona je i takva istinska šampionka.

Dakako, ne smijemo zanemariti ni mogućnost da netko iznenadi. Znalo se događati u ovom sportu da na dan kada im se poslože sve zvijezde mogu pobijediti i sportašice iz drugog reda, kao što je to bilo prije dvije godine u Courchevelu. Tada se naslovom svjetske prvakinje podičila Kanađanka Laurence St-Germain, koja i prije i poslije nikad nije završila na medaljaškom postolju utrka Svjetskog kupa.

Shiffrin je inače aktualna svjetska prvakinja u veleslalomu, u kojem Zrinka Ljutić također nije bez izgleda za odličje, o čemu govori i njeno peto mjesto u poretku ove discipline. Nije Zizi top favorit, ali njenih osam plasmana među prvih deset u posljednjih 14 mjeseci (po jedno drugo, četvrto i peto mjesto) govori da je itekako konkurentna.

– Konkurencija je velika i u slalomu i veleslalomu. Shiffrin se vratila i njoj ne treba puno da se vrati na najvišu razinu. Da bih bila konkurentna, moram biti u svom najboljem izdanju. Pristupit ću utrkama sa stavom da konkuriram za medalju. Nemam što izgubiti, ove utrke se ne boduju za Svjetski kup pa im mogu pristupiti na način "sve ili ništa" – ističe Zrinka.

Za razliku od samo dvije cure (dvije sestre Ljutić), jer se Leona Popović oporavlja od teške ozljede, u muškoj konkurenciji imamo čak sedmoricu predstavnika. Uz već prokušane sudionike utrka Svjetskog kupa (Zubčić, Kolega, Rodeš), priliku će dobiti i dvojica debitanata, William Petanjek i Roko Begović. Hrvatske boje branit će i skijaš koji nije član reprezentacije 31-godišnji Matej Vidović, ali i 22-godišnji Tvrtko Ljutić. On bi s Begovićem i Petanjekom u četvrtak trebao voziti kvalifikacije za veleslalom za koji je siguran Filip Zubčić. A naš najiskusniji skijaš ovako najavljuje svoj nastup:

– Već imam medalju sa Svjetskog prvenstva, ali u paralelnom veleslalomu, srebro, no volio bih osvojiti odličje i u "normalnoj" disciplini kao što su veleslalom i slalom.

Kad smo već kod medaljaša, hrvatski skijaši i skijašice na dosadašnjim svjetskim prvenstvima osvojili su deset medalja. Osim spomenutog Zubčićeva srebra, Janica Kostelić ima pet odličja i sva su zlata, njen brat Ivica osvojio je tri svjetska odličja (zlato, srebro, broncu), a jednu broncu ima Natko Zrnčić Dim (u kombinaciji).

Od svih tih dometa jedan je, čini se, nedostižan, a govorimo o Janičina tri zlata osvojena na Svjetskom prvenstvu u Bormiju 2005. godine. Naime, hrvatska snježna kraljica na tom je natjecanju osvojila tri zlata, a po čemu su posebna, objasnio je njen brat Ivica:

– Janica je na istom Svjetskom prvenstvu osvojila zlato u spustu i slalomu, ali i u kombinaciji, i to tako da je bila najbrža i u slalomskom i u spustaškom dijelu kombinacijske utrke. Možda će netko, s ovim povećanjem disciplina, na nekim Olimpijskim igrama i osvojiti tri zlata i srebro, ali to što je Janica izvela u Bormiju, gotovo je nemoguće ponoviti.

Gotovo je nemoguće i ono što su izveli Švicarci koji su u muškoj timskoj kombinaciji nastupili s četiri tandema. A oni su ostvarili trostruku pobjedu u kojoj se vozi spust i slalom. Pobijedili su Franjo Von Allmen i Loic Meillard a na postolje su se uspeli i njihovi sunarodnjaci Monney i Nef odnosno Rogentin i Rochat. Četvrto mjesto osvojila je prva američka posada a peta drugi austrijski dvojac.