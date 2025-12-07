Večeras bi mogli imati puno razloga za slavlje: Zrinka Ljutić i Filip Zubčić idu po pobjedu

Fantastična subota za hrvatsko skijanje donijela je izvanredan uspjeh Zrinke Ljutić, koja je u veleslalomu Svjetskog kupa u Tremblantu osvojila drugo mjesto. Mlada 21-godišnjakinja odvozila je jednu od svojih najkompletnijih veleslalomskih utrka, potvrdivši da se razvija u opasnu prijetnju u dvije discipline. Nakon što je u prvoj vožnji, koju je postavio njezin otac, držala drugo mjesto, u finalu je pokazala iznimnu mentalnu snagu. Sigurno je sačuvala poziciju iza dominantne Novozelanđanke Alice Robinson i osigurala drugo veleslalomsko postolje u karijeri, što je savršena najava za današnju utrku na istoj stazi.

"Jako sam se zabavljala, pogotovo u drugoj vožnji. Moj veleslalom je konstantan i najljepše je skijati kada vjerujem samoj sebi", izjavila je Ljutić. Staza u Tremblantu tehnički je vrlo zahtjevna zbog konstantnih promjena terena i slijepih prijelaza, no Zrinka je pokazala zrelost i tehničku potkovanost. Njezin uspjeh dodatno je uljepšala domaća junakinja Valerie Grenier, koja je osvojila treće mjesto i zapalila kanadsku publiku, a Zrinka je o svojoj prijateljici imala samo riječi hvale, pokazavši sportski duh.

Dok će oči javnosti biti uprte u novi Zrinkin nastup, s druge strane kontinenta za podvig se sprema Filip Zubčić. Naš najbolji skijaš nastupa u veleslalomu u američkom Beaver Creeku, motiviran fantastičnim trećim mjestom iz Copper Mountaina. Tim je rezultatom prekinuo post dug gotovo dvije godine bez postolja i pokazao da se vraća u sam vrh svoje najjače discipline. Zubčić je naporno trenirao i s optimizmom ulazi u današnji izazov na jednoj od najpoznatijih staza Svjetskog kupa.

"Nakon Copper Mountaina i onog odličnog petka gdje smo se opet uspjeli popeti na pobjedničko postolje, ove nedjelje nas očekuje veleslalom u Beaver Creeku. Zadnjih sedam, osam dana smo u Copper Mountainu trenirali i veleslalom i slalom i Super-G. Malo smo i stisnuli s treninzima. U Beaver Creeku nas očekuje malo drugačije utrka, start će biti nešto viši, a cilj nešto raniji. Tako da, možda će čak i biti teže, prvi dio staze bit će dosta strmiji, naravno i nadmorska visina je viša. Sigurno oko tri tisuće metara, ili oko 3.400 metara, dosta je teško skijati. Međutim, sviđa mi se to, u Copper Mountainu sam pokazao da znam disati na škrge, nadam se da ću i ovu nedjelju odskijati dobro i vratiti se u Europu s još jednim lijepim rezultatom, izjavio je Zubčić uoči nedjeljne utrke za HRT.