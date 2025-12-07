Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKA NAJAVA

Večeras bi mogli imati puno razloga za slavlje: Zrinka Ljutić i Filip Zubčić idu po pobjedu

Saalbach: Nastup hrvatskih skijaša u drugoj vožnji slaloma na Svjetskom skijaškom prvenstvu 2025
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
07.12.2025.
u 11:50

Nakon sjajne subote i drugog mjesta Zrinke Ljutić u Tremblantu, hrvatsko skijanje danas očekuje novi spektakl. Naša skijašica ponovno napada postolje u Kanadi, dok Filip Zubčić, ohrabren nedavnim uspjehom, lovi vrhunski rezultat u američkom Beaver Creeku

Fantastična subota za hrvatsko skijanje donijela je izvanredan uspjeh Zrinke Ljutić, koja je u veleslalomu Svjetskog kupa u Tremblantu osvojila drugo mjesto. Mlada 21-godišnjakinja odvozila je jednu od svojih najkompletnijih veleslalomskih utrka, potvrdivši da se razvija u opasnu prijetnju u dvije discipline. Nakon što je u prvoj vožnji, koju je postavio njezin otac, držala drugo mjesto, u finalu je pokazala iznimnu mentalnu snagu. Sigurno je sačuvala poziciju iza dominantne Novozelanđanke Alice Robinson i osigurala drugo veleslalomsko postolje u karijeri, što je savršena najava za današnju utrku na istoj stazi.

"Jako sam se zabavljala, pogotovo u drugoj vožnji. Moj veleslalom je konstantan i najljepše je skijati kada vjerujem samoj sebi", izjavila je Ljutić. Staza u Tremblantu tehnički je vrlo zahtjevna zbog konstantnih promjena terena i slijepih prijelaza, no Zrinka je pokazala zrelost i tehničku potkovanost. Njezin uspjeh dodatno je uljepšala domaća junakinja Valerie Grenier, koja je osvojila treće mjesto i zapalila kanadsku publiku, a Zrinka je o svojoj prijateljici imala samo riječi hvale, pokazavši sportski duh.

Englezi u šoku nakon što su izvukli Hrvatsku: 'Pa zar opet? Još imamo PTSP od njih'

Dok će oči javnosti biti uprte u novi Zrinkin nastup, s druge strane kontinenta za podvig se sprema Filip Zubčić. Naš najbolji skijaš nastupa u veleslalomu u američkom Beaver Creeku, motiviran fantastičnim trećim mjestom iz Copper Mountaina. Tim je rezultatom prekinuo post dug gotovo dvije godine bez postolja i pokazao da se vraća u sam vrh svoje najjače discipline. Zubčić je naporno trenirao i s optimizmom ulazi u današnji izazov na jednoj od najpoznatijih staza Svjetskog kupa.

"Nakon Copper Mountaina i onog odličnog petka gdje smo se opet uspjeli popeti na pobjedničko postolje, ove nedjelje nas očekuje veleslalom u Beaver Creeku. Zadnjih sedam, osam dana smo u Copper Mountainu trenirali i veleslalom i slalom i Super-G. Malo smo i stisnuli s treninzima. U Beaver Creeku nas očekuje malo drugačije utrka, start će biti nešto viši, a cilj nešto raniji. Tako da, možda će čak i biti teže, prvi dio staze bit će dosta strmiji, naravno i nadmorska visina je viša. Sigurno oko tri tisuće metara, ili oko 3.400 metara, dosta je teško skijati. Međutim, sviđa mi se to, u Copper Mountainu sam pokazao da znam disati na škrge, nadam se da ću i ovu nedjelju odskijati dobro i vratiti se u Europu s još jednim lijepim rezultatom, izjavio je Zubčić uoči nedjeljne utrke za HRT.
Ključne riječi
Skijanje Zrinka Ljutić Filip Zubčić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja