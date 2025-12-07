Zrinka Ljutić nije briljirala u veleslalomu, 14. je nakon prve vožnje

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nije imala pretjerano dobar nastup prvoj vožnji veleslaloma Svjetskog kupa u kanadskom Tremblantu, zauzevši 14. mjesto s vremenom 1:08.82 i zaostatkom od 1.38 sekundi za vodećom.

Najbržu vožnju odskijala je Alice Robinson (Novi Zeland) s vremenom 1:07.44, ispred Austrijanke Julije Scheib (+0.16) i Amerikanke Nine O’Brien (+0.52). U vrhu poretka smjestile su se i Asja Zenere, Camille Rast te Mikaela Shiffrin, koja je bila šesta nakon prve vožnje.

Ljutić je imala vrlo dobar srednji dio staze, gdje je u jednom sektoru bila među najbržima (drugo međuvrijeme), no sitne pogreške u završnici koštale su je bolje pozicije. S obzirom na mali zaostatak za desetoplasiranima, hrvatska skijašica u drugoj vožnji ima realne izglede za dodatni iskorak i ulazak među deset najboljih.

Druga vožnja na rasporedu je u 21 sat.