Tinejdžerica koja je postala kraljica belgijske odbojke sada dolazi u Zagreb

Odbojkašice Mladosti potpisale su prvo pojačanje za novu sezonu. U ekipu koja je ove sezone osvojila tri trofeja - Prvenstvo i Kup Hrvatske te MEVZA ligu, dolazi libero belgijske reprezentacije, 21-godišnja Noor Debouck. Prvi libero Mladostašica, Dora Brašnić, prije nekoliko dana imala je operaciju ramena, trenutačno je na rehabilitaciji, a njezin povratak na teren očekuje se za tri do šest mjeseci. Stoga je Mladost morala posegnuti za njezinom zamjenom, a kada se vrati, bit će to sjajan tandem.

- Jako sam uzbuđena što dolazim u Zagreb jer je to klub s ambicijama, a to mi se jako sviđa. Nadam se da ćemo i u nadolazećoj sezoni ostvariti najbolje moguće rezultate, kao što su uspjeli ove sezone - kaže Noor koja je jednom iskusila igranje u Domu odbojke.

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- Igrala sam jednom u Zagrebu sa svojim bivšim klubom Asterix AVO Beveren. Bilo je to stvarno lijepo iskustvo. Veselim se što ću se uskoro preseliti u Zagreb.

No, prvo treba odraditi posao u belgijskoj reprezentaciji s kojom je čeka nastup na Europskom prvenstvu krajem kolovoza.

- Čim završim Europsko prvenstvo, priključujem je ekipi Mladosti. Iskreno, ne poznajem nikoga iz Hrvatske, ali znam trenera Riccarda Boierija. Moja najbolja prijateljica igrala je u njegovom timu i ispričala mi je puno lijepih stvari o njemu. Zato sam jako uzbuđena što ćemo surađivati. Jako se veselim upoznati ekipu, nove suigračice. Nadam se da nam nova sezona donosi puno toga lijepoga -poručila je nova igračica Mladosti.

Ova mlada Belgijanka u nevjerojatno kratkom roku prometnula se iz talentirane juniorke u neizostavnu figuru na poziciji libera, kako u svom klubu Asterix Avo Beveren, tako i u seniorskoj reprezentaciji Belgije. Svoje prve odbojkaške korake Noor Debouck napravila je u klubu Vlamvo Vlamertinge. Rano prepoznat kao izniman talent, njen put ju je neizbježno vodio prema stepenici više – prestižnoj ustanovi Topsportschool Vilvoorde. Riječ je o belgijskoj sportskoj akademiji, svojevrsnom inkubatoru za elitne sportaše, gdje se mladi talenti bruse pod budnim okom najboljih trenera u državi. Boravak u takvoj instituciji zahtijeva ogromna odricanja. To je život u kojem su dani ispunjeni rigoroznim treninzima i školskim obvezama, život u kojem se tinejdžerske radosti često žrtvuju za viši cilj.

Godina 2021. označila je prekretnicu u njenoj karijeri. Prelaskom u redove jednog od najtrofejnijih belgijskih klubova, Asterix Avo Beveren, Debouck je stupila na veliku scenu. Umjesto postepene prilagodbe, ona je gotovo trenutno postala ključni kotačić u stroju koji melje protivnike. Njena uloga libera u modernoj odbojci od neprocjenjive je važnosti; ona je zapovjednica obrane, igračica zadužena za prijem servisa i obranu najsnažnijih smečeva, ona koja svojim reakcijama i požrtvovnošću omogućuje svom timu organizaciju napada. U sezonama 2022./23. i 2023./24., Asterix Avo Beveren, s Noor kao stupom obrane, ostvario je potpunu dominaciju na domaćoj sceni. Osvojili su dvije uzastopne dvostruke krune – naslov prvaka Belgije i Kup Belgije.

Paralelno s klupskim uspjesima, tekao je i njen reprezentativni put. Još od 2018. godine, kada je imala tek 13 godina, Noor je bila članica mlađih nacionalnih selekcija, takozvanih "Mladih Žutih Tigrica". Godine provedene u juniorskim kategorijama bile su neprocjenjivo iskustvo, pružajući joj priliku da se natječe protiv najboljih vršnjakinja iz cijele Europe i da se navikne na pritisak igranja u dresu s nacionalnim grbom. Taj put kulminirao je pozivom u seniorsku reprezentaciju, popularne "Žute Tigrice". Debitirati za A selekciju svoje zemlje san je svakog sportaša, a Debouck je taj san ostvarila vrlo rano. Kruna njenog dosadašnjeg reprezentativnog staža bio je nastup na Europskom prvenstvu 2023. godine. Svoju mentalnu snagu i zrelost najbolje je pokazala kada je sa samo 16 godina debitirala u najelitnijem klupskom natjecanju – CEV Ligi prvaka.