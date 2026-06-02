Skvoš

Hrvatska senzacija u Grazu: Franka srušila svjetsku elitu i osvojila najveći naslov karijere!

Autor
Damir Mrvec
02.06.2026.
u 13:40

Hrvatski skvoš dobio je novi razlog za slavlje. Nakon što je početkom svibnja u Bristolu stigla do svog prvog finala na PSA turnirima, a samo tjedan dana kasnije u Ljubljani osvojila i svoj prvi profesionalni naslov, Franka Vidović je proteklog vikenda ostvarila najveći uspjeh karijere. Na turniru Heroes Austrian Open 2026 u Grazu, vrijednom 12.000 dolara, hrvatska reprezentativka osvojila je naslov pobjednice i još jednom potvrdila da se nalazi u sjajnoj formi.

Posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da je Franka u Austriju stigla bez statusa nositeljice te bez velikih očekivanja. Turnir ovakve razine bio je najjači na kojem je dosad nastupila, a već sam ulazak među najbolje smatrao se velikim izazovom. No, hrvatska je igračica iz meča u meč podizala razinu svoje igre i na kraju ostvarila impresivan niz od čak pet pobjeda.

Na putu do naslova prvo je svladala Luciju Maruzzo, protivnicu koju je samo tjedan dana ranije pobijedila u finalu turnira u Ljubljani. Franka je ponovno bila uvjerljiva i slavila bez izgubljenog gema, rezultatom 3:0.

Prvi ozbiljniji ispit stigao je u drugom kolu protiv Egipćanke Sammir. Nakon što je povela 2:0 u setovima, činilo se da će bez većih problema osigurati prolazak dalje. Međutim, protivnica se vratila u meč i izjednačila na 2:2. U odlučujućem petom setu Franka je pokazala karakter, mirnoću i mentalnu snagu te izborila pobjedu rezultatom 3:2.

Četvrtfinale je donijelo najveći izazov dotad. S druge strane terena stajala je prva nositeljica turnira, Egipćanka El Rihany, trenutačno 45. igračica svijeta. Franka je odigrala možda i najbolji meč u karijeri te senzacionalno slavila s 3:1, potvrdivši da njezin pohod nije slučajnost.

Ni u polufinalu nije bilo lako. Švicarka Pfister pružila je snažan otpor, no hrvatska predstavnica ponovno je pokazala kvalitetu i koncentraciju u ključnim trenucima te izborila finale pobjedom 3:1.

Za naslov pobjednice čekala ju je najmlađa sudionica turnira i jedna od najvećih nada egipatskog squasha, Malika Elkaraksy. Egipat već godinama dominira svjetskim squashom, a upravo iz te zemlje dolaze aktualni svjetski prvaci i prvakinje. No Franka nije dopustila iznenađenje. Odigrala je gotovo savršen finale i slavila s uvjerljivih 3:0 (11:5, 11:3, 11:9), zaključivši tako turnir iz snova.

Nakon osvajanja najvećeg trofeja u dosadašnjoj karijeri nije skrivala zadovoljstvo.

– Ovo je definitivno najveći uspjeh moje karijere i iznimno sam ponosna. Posebno želim zahvaliti svom treneru Vedranu Švonji i Hrvatskom squash savezu na kontinuiranoj podršci. Nadam se da ću u budućnosti ostvariti još ovakvih rezultata te da će ovaj uspjeh pomoći popularizaciji squasha u Hrvatskoj, osobito među djecom i mladima – rekla je Franka.

Jednako zadovoljan bio je i njezin dugogodišnji trener Vedran Švonja.

– Franku treniram od njezine osme godine i presretan sam što su se godine rada, odricanja i svakodnevnog truda ovako isplatile. Ovakav rezultat dodatno joj podiže samopouzdanje i potvrđuje da može konkurirati najboljim igračicama. Naš veliki cilj su Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Svjesni smo koliko je put do tamo zahtjevan, ali vjerujem da smo na pravom putu – istaknuo je Švonja.

Za Franku nema mnogo vremena za slavlje. Već u sljedećim tjednima očekuju je novi međunarodni turniri, a vrhunac ljetnog dijela sezone bit će pojedinačno Europsko prvenstvo koje će se u kolovozu održati u Budimpešti. Nakon toga odlazi u Sjedinjene Američke Države, gdje će završiti posljednju godinu studija.

S obzirom na formu koju pokazuje posljednjih tjedana, nema sumnje da hrvatski skvoš u njoj ima sportašicu koja bi u godinama koje dolaze mogla ostvariti još mnogo velikih rezultata na međunarodnoj sceni.

